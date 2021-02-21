PLG》夢想家菜鳥林俊吉太神勇 領航猿也沒料到

林俊吉（右）挺身而出拿20分。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕台新夢想家今能以102：99拿下本季對戰領航猿的首勝，洋將塔克狂飆42分為最大功臣，本土菜鳥林俊吉挺身而出拿20分，成對手都預料不到的最大奇兵。

林俊吉為108學年度UBA總冠軍賽MVP，本季加盟夢想家表現備受期待，卻因主控塔克挑大梁，上場時間零碎，不過，他在2月6日成功頂上塔克空缺，對台北富邦勇士轟下17分，今又將生涯新高得分往上推高，助隊拉出3連勝。

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塔克認為，其實林俊吉的進步非曇花一現，而是展現出練習的成果，「每次跟他練球時，他幾乎每一球都會犯規，但也是因為他展現出防守的侵略性跟態度，他真的很想進步。」塔克還開玩笑地說，「其實昨天練習時，阿吉還想弄傷我，想有更多上場時間吧！」

塔克（右）。（記者陳志曲攝）

夢想家教練朱利爾斯補充，「我從季前就說我很愛阿吉，他真的很投入訓練，即便上場時間不多，但他總是持續努力，也希望陣中其他年輕球員能學習他的態度。」

至於領航猿代理教練楊宜峰則表示，一直很清楚塔克的飆分能力很強，他的表現甚至比前幾場更好，只是並未預料到林俊吉會有如此出色演出，「基本上，今天夢想家就是被阿吉帶起來，讓他們在轉換快攻的策略執行得更確實，還帶上百分之百的三分球命中率，我們專注度不夠好，但也真的沒設定他會拿到20分。」

桃園領航猿代總教練楊宜峰。（記者陳志曲攝）

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