NBA》用20場超越「牆哥」9年成績！ 魏少恐怖數據寫狂紀錄

〔體育中心/綜合報導〕巫師昨以118:111收拾拓荒者,笑納近期4連勝,值得一提的是,「魏少」魏斯布魯克(Russell Westbrook)本季轉戰巫師後已8度奪下大三元,成為隊史大三元次數第二多的球員。

魏斯布魯克昨上陣37分23秒,是全隊上場時間最久的球員,全場17投11中,得到27分、11籃板、13助攻大三元數據,且魏斯布魯克開季至今出賽20場,已8度拿下大三元。

《The Athletic》記者Fred Katz提到,魏斯布魯克本季斬獲8次大三元,成為巫師隊史大三元次數第二多的球員,超越「牆哥」沃爾(John Wall)、名人堂球星安賽爾德(Wes Unseld)的7次。

此外,Fred Katz指出,魏斯布魯克目前只剩下一個人要超越,就是退役球員華克(Darrell Walker),華克生涯在華盛頓子彈隊(現為巫師)寫下15次大三元的成績。

魏斯布魯克季前從火箭被交易至巫師,開季至今在新東家出賽20場,場均貢獻19.3分、9.5個籃板、9.7次助攻,數據依舊亮眼,尤其他才花20場的時間,就超越前巫師一哥沃爾生涯在球隊9年累積的大三元次數,照這個進度來看,魏斯布魯克本季有望一舉擠下華克成為隊史第一。

