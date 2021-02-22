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NBA》用20場超越「牆哥」9年成績！ 魏少恐怖數據寫狂紀錄

2021/02/22 07:11

巫師「魏少」魏斯布魯克（持球者）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師昨以118：111收拾拓荒者，笑納近期4連勝，值得一提的是，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）本季轉戰巫師後已8度奪下大三元，成為隊史大三元次數第二多的球員。

魏斯布魯克昨上陣37分23秒，是全隊上場時間最久的球員，全場17投11中，得到27分、11籃板、13助攻大三元數據，且魏斯布魯克開季至今出賽20場，已8度拿下大三元。

《The Athletic》記者Fred Katz提到，魏斯布魯克本季斬獲8次大三元，成為巫師隊史大三元次數第二多的球員，超越「牆哥」沃爾（John Wall）、名人堂球星安賽爾德（Wes Unseld）的7次。

前巫師一哥沃爾。（資料照，美聯社）

此外，Fred Katz指出，魏斯布魯克目前只剩下一個人要超越，就是退役球員華克（Darrell Walker），華克生涯在華盛頓子彈隊（現為巫師）寫下15次大三元的成績。

魏斯布魯克季前從火箭被交易至巫師，開季至今在新東家出賽20場，場均貢獻19.3分、9.5個籃板、9.7次助攻，數據依舊亮眼，尤其他才花20場的時間，就超越前巫師一哥沃爾生涯在球隊9年累積的大三元次數，照這個進度來看，魏斯布魯克本季有望一舉擠下華克成為隊史第一。

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