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澳網》墨爾本9度稱王！三巨頭中喬帥僅次蠻牛法網13冠

2021/02/21 19:34

喬科維奇第九度在澳網奪冠。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕男網史上第3的18座大滿貫單打冠軍，有一半來自澳洲網球公開賽，當今世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）再度用實力證明，現年33歲的他，仍是無可取代的「墨爾本之王」！

2021澳網落幕，原被視為勢均力敵的男單冠軍戰，卻因喬帥超強勢演出意外一面倒，7：5、6：2、6：2，總計2小時內直落3擊潰近來20連勝氣勢正旺的俄國悍將梅德維夫（Daniil Medvedev），風光完成第2度三連霸壯舉，而且總計9次決賽勝率滿百從未失手，笑捧賽史新高第9冠，南半球儼然已是當今球王不容侵犯的領土。

賽前就揚言：「不想把冠軍杯拱手讓人」的塞爾維亞頭號種子，生涯首座大滿貫就是2008年在澳網拿下，之後2011、12、13、15、16、19、20、21年掄元，現只差1冠就達雙位數。而網壇「三巨頭」中，四大賽各有所長，喬帥拜澳網9冠所賜，已甩開瑞士傳奇天王費德爾（Roger Federer）的溫布頓8冠，僅次西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的法網13冠，儘管費（39歲）、納（34歲）雙雄都挾大滿貫20冠並列領先，時間卻站在較年輕的喬帥這邊，各界普遍看好，或許這1、2年內，他就有機會追平甚至超越，躍居三巨頭之首。

喬科維奇第九度在澳網奪冠。（歐新社）

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