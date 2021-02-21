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澳網》梅德維夫透露與喬帥的溫馨故事 球王搞笑回應

2021/02/21 19:44

喬科維奇與梅德維夫今展現惺惺相惜的一面。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕賽前處於20連勝的俄國好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今在澳網決賽遭到「墨爾本之王」喬科維奇（Novak Djokovic）橫掃，頒獎典禮致詞時展現風度、透露與喬帥之間的小故事，而球王也幽默回應。

梅德維夫獲頒亞軍獎牌後致詞表示，世界排名還在5、600名的時候曾在摩納哥與喬科維奇一起練球，當時由於沒沒無聞、完全不敢與在心目中就像神一樣的喬帥聊天，沒想到球王卻主動來和自己講話，讓他受寵若驚。

「我很害羞、都不敢講話，他不斷問我問題、跟我像朋友一樣聊天，我真的很驚訝，而無論我是世界第600名還是第4名，他的態度始終如一。」梅德維夫隨後轉頭向方才擊敗自己的喬科維奇說，「你是個很棒的運動員、很棒的人，恭喜。」

隨後喬科維奇站上頒獎台後也不忘開玩笑回應梅德維夫，「我們以前比較常在摩納哥一起練球，但這幾年你都不打電話給我了。但很高興你還記得我好的一年，謝謝你。」喬帥隨後對著這位來勢洶洶的俄國後輩說，「你拿到大滿貫只是時間的問題。當然，如果能再多等幾年更好。」

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