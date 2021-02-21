HBL》明星賽3月14日登場 史魯齊、楊芷昀人氣最高

史魯齊、楊芷昀人氣最高。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕HBL高中籃球明星賽在3月14日於台大體育館登場，而能仁家商史魯齊超車光復高中旅美小將陳將双，成為人氣王；永仁高中主控楊芷昀則是榮膺人氣人氣后，而今日史魯齊、陳將双選出自己理想中的隊友，屆時紅、白隊將在睽違已久的明星賽大戰一場。

明星賽投票球迷票佔50%、教練票佔30%、媒體票佔20%做最後加權統計，得票最高與次高之兩位球員，擔任紅隊及白隊隊長一職，球迷票達1萬8千票的史魯齊於教練、媒體票中衝上第一位，超越球迷票2萬票的陳將双當選人氣王。

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本屆明星賽球員分隊效法NBA模式，由紅、白隊隊長進行隊友選秀，紅隊由史魯齊領軍，先發有南山高中宋昕澔、陳力生、泰山高中劉丞勳、松山高中喬納森。史魯齊對明星賽感到既新鮮又期待，「選隊友靠緣份，我的球隊是快樂球風，開心打球。」

白隊由陳將双領銜，先發隊友有光復莊朝勝、泰山蔡宸綱、能仁王鈞聖、東泰黃偉程。球迷票最高票的陳將双感謝家人和球迷支持，他對白隊隊友信心滿滿，「我們隊能秀則秀，基本動作好的很多，不用嗆聲、各憑本事。」

女子組人氣后由楊芷昀獲選，她笑說心情複雜，期待與不同組合擦出火花。代表紅隊的楊芷昀隊友為淡商郭虹廷、普門連文鈴、金甌游沁樺、永仁侯苡忻。

北一女中宋瑞蓁在加權後票數竄升至第二名，榮膺白隊隊長，而白隊先發五人為宋瑞蓁、永仁王禹雯、南山呂佳諺、北一女蔡佑蓮、陽明高中「超級新人」張聿嵐。宋瑞蓁直呼可惜，無緣跟楊芷昀當隊友。倒是兩人不用等明星賽，總決賽就要提前對決，宋瑞蓁說：「今年應該不會像去年那麼緊張了，希望能有滿場的球迷，打起來更有fu。」

男子明星白隊。（高中體總提供）

男子明星紅隊。（高中體總提供）

女子明星白隊。（高中體總提供）

女子明星紅隊。（高中體總提供）

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