晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》明星賽3月14日登場 史魯齊、楊芷昀人氣最高

2021/02/21 20:59

史魯齊、楊芷昀人氣最高。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕HBL高中籃球明星賽在3月14日於台大體育館登場，而能仁家商史魯齊超車光復高中旅美小將陳將双，成為人氣王；永仁高中主控楊芷昀則是榮膺人氣人氣后，而今日史魯齊、陳將双選出自己理想中的隊友，屆時紅、白隊將在睽違已久的明星賽大戰一場。

明星賽投票球迷票佔50%、教練票佔30%、媒體票佔20%做最後加權統計，得票最高與次高之兩位球員，擔任紅隊及白隊隊長一職，球迷票達1萬8千票的史魯齊於教練、媒體票中衝上第一位，超越球迷票2萬票的陳將双當選人氣王。

本屆明星賽球員分隊效法NBA模式，由紅、白隊隊長進行隊友選秀，紅隊由史魯齊領軍，先發有南山高中宋昕澔、陳力生、泰山高中劉丞勳、松山高中喬納森。史魯齊對明星賽感到既新鮮又期待，「選隊友靠緣份，我的球隊是快樂球風，開心打球。」

白隊由陳將双領銜，先發隊友有光復莊朝勝、泰山蔡宸綱、能仁王鈞聖、東泰黃偉程。球迷票最高票的陳將双感謝家人和球迷支持，他對白隊隊友信心滿滿，「我們隊能秀則秀，基本動作好的很多，不用嗆聲、各憑本事。」

女子組人氣后由楊芷昀獲選，她笑說心情複雜，期待與不同組合擦出火花。代表紅隊的楊芷昀隊友為淡商郭虹廷、普門連文鈴、金甌游沁樺、永仁侯苡忻。

北一女中宋瑞蓁在加權後票數竄升至第二名，榮膺白隊隊長，而白隊先發五人為宋瑞蓁、永仁王禹雯、南山呂佳諺、北一女蔡佑蓮、陽明高中「超級新人」張聿嵐。宋瑞蓁直呼可惜，無緣跟楊芷昀當隊友。倒是兩人不用等明星賽，總決賽就要提前對決，宋瑞蓁說：「今年應該不會像去年那麼緊張了，希望能有滿場的球迷，打起來更有fu。」

男子明星白隊。（高中體總提供）

男子明星紅隊。（高中體總提供）

女子明星白隊。（高中體總提供）

女子明星紅隊。（高中體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。