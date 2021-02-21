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澳網》無緣生涯首座大滿貫 梅德維夫：為自己感到驕傲

2021/02/21 21:48

俄國悍將梅德維夫。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄國悍將梅德維夫（Daniil Medvedev）今在澳網男單決賽以5：7、2：6、2：6不敵世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），無緣笑擁生涯首座大滿貫金盃，但他賽後在推特發文表示：「替自己在本屆澳網的表現感到驕傲。」

梅德維夫在今年澳網一路過關斬將，4強賽更是直落三擊敗日前拍落西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的希臘第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），豪取近期20連勝，被外界看好有機會在決賽與喬科維奇一搏，力拚生涯首座大滿貫。

雙方此役首盤打得有來有往，但被喬科維奇贏下首盤後，喬帥逐漸越打越順手，展現「墨爾本之王」的霸氣，喬帥在二、三盤總計5度破發，完全不給梅德維夫一絲反撲機會，最終喬帥笑捧澳網第9冠，梅德維夫只能「銀」恨。

賽後，梅德維夫在推特發文表示：「不是我想要的比賽結果，要給喬科維奇全部的尊敬，但我為自己在澳洲的夏季感到驕傲，我已經迫不及待明年再回到這裡。」

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