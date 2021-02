澳網》無緣生涯首座大滿貫 梅德維夫：為自己感到驕傲

俄國悍將梅德維夫。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕俄國悍將梅德維夫(Daniil Medvedev)今在澳網男單決賽以5:7、2:6、2:6不敵世界球王喬科維奇(Novak Djokovic),無緣笑擁生涯首座大滿貫金盃,但他賽後在推特發文表示:「替自己在本屆澳網的表現感到驕傲。」

梅德維夫在今年澳網一路過關斬將,4強賽更是直落三擊敗日前拍落西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)的希臘第5種子西西帕斯(Stefanos Tsitsipas),豪取近期20連勝,被外界看好有機會在決賽與喬科維奇一搏,力拚生涯首座大滿貫。

雙方此役首盤打得有來有往,但被喬科維奇贏下首盤後,喬帥逐漸越打越順手,展現「墨爾本之王」的霸氣,喬帥在二、三盤總計5度破發,完全不給梅德維夫一絲反撲機會,最終喬帥笑捧澳網第9冠,梅德維夫只能「銀」恨。

賽後,梅德維夫在推特發文表示:「不是我想要的比賽結果,要給喬科維奇全部的尊敬,但我為自己在澳洲的夏季感到驕傲,我已經迫不及待明年再回到這裡。」

Not the match I wanted. All respect to @DjokerNole. Proud of my Aussie summer and can’t wait to be back next year #workinprogress @AustralianOpen #AustralianOpen2021 pic.twitter.com/lSaM7na2cq