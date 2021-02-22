澳網》不只是幸運球迷！撿到冠軍球拍的她與喬帥還有這層關係

喬科維奇昨奪下澳網第9冠。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇昨在澳網決賽以7：5、6：2、6：2直落三痛宰俄國名將梅德維夫（Daniil Medvedev），他奪冠後把球拍丟向觀眾席，而幸運拿到冠軍球拍的觀眾，竟還是球王當年在學校的同學。

喬科維奇昨不愧「墨爾本之王」美名，面對來勢洶洶、近期拉出20連勝的梅德維夫，僅花1小時53分鐘就直落三輕鬆獲勝，不僅締造澳網三連霸，也順利摘下個人第18座大滿貫，距離納達爾（Rafael Nadal）、費德爾（RogerFederer）還有2座差距。

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喬科維奇昨奪冠後就興奮將手中的球拍拋向觀眾席，而拿到球拍的觀眾還不只是普通的球迷，塞爾維亞記者歐茲莫（Sasa Ozmo）在推特上表示，這位女球迷名叫Dragana，是喬帥當年在學校的同學，兩人如今在地球另一端重逢，喬帥也在這個特別的時刻把別具意義的禮物送給多年不見的老朋友。

Djokovic gifted the racquet to his school friend Dragana in the stands. Amazing to meet up on the other side of the world and in such circumstances. #AusOpen pic.twitter.com/5SR6T7dysq — Saša Ozmo （@ozmo_sasa） February 21, 2021

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