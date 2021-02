澳網》不只是幸運球迷！撿到冠軍球拍的她與喬帥還有這層關係

喬科維奇昨奪下澳網第9冠。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕世界球王喬科維奇昨在澳網決賽以7:5、6:2、6:2直落三痛宰俄國名將梅德維夫(Daniil Medvedev),他奪冠後把球拍丟向觀眾席,而幸運拿到冠軍球拍的觀眾,竟還是球王當年在學校的同學。

喬科維奇昨不愧「墨爾本之王」美名,面對來勢洶洶、近期拉出20連勝的梅德維夫,僅花1小時53分鐘就直落三輕鬆獲勝,不僅締造澳網三連霸,也順利摘下個人第18座大滿貫,距離納達爾(Rafael Nadal)、費德爾(RogerFederer)還有2座差距。

請繼續往下閱讀...

喬科維奇昨奪冠後就興奮將手中的球拍拋向觀眾席,而拿到球拍的觀眾還不只是普通的球迷,塞爾維亞記者歐茲莫(Sasa Ozmo)在推特上表示,這位女球迷名叫Dragana,是喬帥當年在學校的同學,兩人如今在地球另一端重逢,喬帥也在這個特別的時刻把別具意義的禮物送給多年不見的老朋友。

Djokovic gifted the racquet to his school friend Dragana in the stands. Amazing to meet up on the other side of the world and in such circumstances. #AusOpen pic.twitter.com/5SR6T7dysq