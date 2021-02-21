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澳網》喬帥奪冠激勵！首闖女單前8謝淑薇想變更強

2021/02/21 22:45

謝淑薇恭賀喬帥奪冠。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽落幕，當今世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）直落3擊潰近來20連勝的俄國悍將梅德維夫（Daniil Medvedev）， 衛冕笑捧賽史新高第9冠，令「寶島一姊」謝淑薇大受感動，特地在臉書粉絲團發文：「墨爾本公園之王喬帥回來了！」與球迷分享興奮時刻。　

喬帥寶刀未老，已把大滿貫金盃推進至18座，事實上，見證「同行」創造歷史時刻的謝淑薇，本屆澳網也拚出生涯代表作，女單一路過關斬將連闖4輪 ，直到8強才不敵最後再度封后的「日本小威」大坂直美，可說雖敗猶榮。小薇此次南半球之行，可說名利雙收，35歲的她已成為網壇進入公開年代後，首度挺進8強的最高齡老將，受到國內外媒體高度關注，女單世界排名也從71大幅回升至51，光單打獎金就進帳52萬5000澳幣（約1142萬台幣），更令小薇相當開心。

被喬帥封王激勵的謝淑薇，還有感而發PO文：「第18冠！墨爾本公園之王喬帥回來了！！The King of Melb park- Djokovic is back!!看人家比賽總覺得熱血沸騰，好期待下禮拜獎金入帳，團隊也該再加人了，今年自己也要努力更努力一點。請團隊好好摧殘我#好想變得更強啊。」　

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