澳網》面對外界流言蜚語 喬科維奇：這座冠軍就是我的答案

喬科維奇今拿下第九冠澳網冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）此次經歷傷勢攪局、最終打破各界質疑，在決賽痛宰新生代好手、俄國名將梅德維夫（Daniil Medvedev），賽後他也霸氣表示，這座冠軍就是最好的回應。

喬科維奇在32強對上美國佛里茲（Taylor Fritz）時於第三盤不慎拉傷腹部，一度還出賽成疑，隨後還是帶傷上陣、並一路過關斬將，今晚笑捧澳網第九冠，他坦言，這是自己生涯面對過最多挑戰的大滿貫，包括賽前的隔離、接著遇到傷勢，還有場外的風波。

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喬科維奇今在賽後記者會上談及傷勢時表示，「是腹斜肌肌肉撕裂傷，突然斷掉的瞬間，我馬上就感受到了。我知道外界有很多的猜疑，大家都說這是不可能的。我們到底對肌肉做了什麼？年底會有紀錄片揭曉一切的幕後故事。」

「我費了很多心思把專注力完全放在需要的地方、讓自己能夠在場上保持競爭狀態，」喬科維奇提到，「我們嘗試不討論媒體上大家都說了什麼，當然我還是多少會注意到、這種事很難避免。」

喬科維奇雖早就習慣處在輿論的風口浪尖上，對於這幾天來外界的質疑還是有話要說，「很多人都在確認事實前就做出批評與論斷，我覺得這是非常不公平的，這不是第一次，也不是最後一次。我沒有讓這件事影響我的表現，拿下這座冠軍就是我的答案。」

「我也是人，不會說『我不在乎』，因為我在乎，但這麼多年來我已經練就了厚臉皮，也有能力重新把焦點放在對我來說最重要的事情上。」喬科維奇表示。

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