PLG》領航猿想綁定雷特成泡影 執行長陳建州發文道歉

雷特無緣轉戰桃園領航猿。（領航猿提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園領航猿日前才宣布找來被新竹街口攻城獅解約的「最強洋將」雷特（Julian Wright），但P.LEAGUE+官方今宣布，因牴觸聯盟規章宣告破局，對此，聯盟執行長陳建州表示，此次為他個人疏失才導致後續問題，他願承擔所有責任，但他也強調，希望透過此事件，讓聯盟在未來能訂定出更完善的制度和規章。

陳建州。（資料照，記者林正堃攝）

陳建州發文如下：

對於Julian Wright無法順利完成註冊，是我個人疏忽了規章制度的條例，沒能在第一時間發現這個問題，導致後續延伸的所有問題！身為執行長我責無旁貸，也願意承擔所有責任，僅以聯盟執行長的身份向廣大的球迷致歉，也向桃園領航猿的全體同仁感到抱歉！尤其是對Julian Wright 感到抱歉！沒能讓球迷朋友想看到這樣的對戰組合，真的是非常的遺憾！

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我們認為規章制度是一個聯盟的核心價值，如何讓聯盟走的長遠「遊戲規則」是非常非常重要的基礎，尤其在草創元年必須建立更公平更穩定的制度，是聯盟所有球團都一致認同的！

也因此即使創立聯盟過程時間急迫，加上有許多客觀因素還無法一時間克服，包含各隊合約版本間的整合，但目前聯盟規章確實都是包含四支球團及專業的法務團隊，從去年五月創建聯盟時，共同開會訂定而成的！

對於規章制度我們都知道確實有很多不完美的地方，但聯盟也需要更多的時間和經歷，才能讓這個聯盟有更完善更適合的制度！對於這次的事件沒能在第一時間處理完成，讓大家的期待落空，對大家造成的傷害，真的感到非常非常的難過！

我們也承諾會在賽季結束後的最短期間內，透過本次事件來檢視現行規章，與大家討論並提出改善方案。

也再次聲明，這次的事件在討論過程，球團圍繞的都是現行規章的詮釋跟適用，即便規章當時並沒有考量到所有情況，在正式修改之前，仍然是現行大家應該要共同遵守的，本意都是長久的共榮共好。

而所有球團願意照著制度規章前行，確實是聯盟最重要的核心價值！希望球迷朋友能體諒也尊重我們這次的共同決議！再次向所有熱愛籃球的球迷朋友致歉，也希望經過這次事件能讓聯盟在未來有更完善的制度和規章！

再次跟所有廣大的球迷朋友致歉！

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