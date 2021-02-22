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澳網》三巨頭持續壟斷！ 墨爾本9冠王後還有紅土霸主

2021/02/22 07:13

世界球王喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽落幕，當今世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）第9度奪冠，也代表著「三巨頭」依舊壟斷男網，近來16次大滿貫賽事，只有1座冠軍沒被這三老拿下，強大宰制力仍讓後浪們難以超越。

18冠在手的喬帥，加上同樣20冠並列領先的瑞士傳奇天王費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），總計已豪奪58座大滿貫金盃！即使新、中世代不斷挑戰衝擊，卻很難突破「三巨頭」設下的重重障礙，即使今年澳網少了長期因傷休兵的費爸，甚至蠻牛也提前8強出局，但面對「墨爾本之王」喬帥，眾挑戰者只能俯首稱臣，即使近3個月來拚出超狂20連勝的俄國悍將梅德維夫（Daniil Medvedev），首度躋身澳網爭霸擂台，還是難逃被老經驗的衛冕者震撼教育，甚至次盤情緒失控砸爛球拍，形同提前宣告投降。

事實上，就連去年爆冷搶下美網冠軍的奧地利單反好手提姆（Dominic Thiem），嚴格來說也尚未真正通過「三巨頭」考驗，因為當時費爸養傷沒打，蠻牛擔心疫情退出，就連喬帥都在16強莫名其妙擊傷線審被取消資格，26連勝形同「自爆」終止，這才讓新世代有機會出頭。如今喬帥回穩捍衛澳網領域後，39歲費爸下月即將重出江湖，接下來法網又有13冠的「紅土霸主」納達爾強勢鎮守，ATP後起之秀想要突破三老夾擊，恐怕還得再加把勁。

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