NBA》克服落後24分劣勢 鵜鶘延長賽逆轉綠衫軍

鵜鶘英葛蘭今砍33分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今天在主場迎戰塞爾提克，英葛蘭（Brandon Ingram）砍下全場最高的33分，包含延長賽讀秒階段一顆關鍵超前三分，Z.威廉森（Zion Williamson）貢獻28分，幫助球隊克服最多落後24分的劣勢，終場鵜鶘在延長賽以120：115氣走綠衫軍。

鵜鶘在第三節一度以55：79落後，這時鵜鶘打出一波19比8攻勢，三節完追至74：87。第四節鵜鶘又打一波10比2攻勢，其中哈特（Josh Hart）一人獨得8分，追至3分差。英葛蘭這時跳出連拿6分，幫助球隊在4分11秒時追成98平。兩隊隨後互咬比數，Z.威廉森在該節剩下6.9秒完成三分打，助鵜鶘逆轉領先2分，塞爾提克球星塔圖姆（Jayson Tatum）在剩下0.2秒時拋投得手追平，兩隊戰成108平進入延長賽。

請繼續往下閱讀...

鵜鶘Z.威廉森。（法新社）

延長賽剩下1分12秒時，綠衫軍J.布朗（Jaylen Brown）打進兩分，助塞爾提克領先1分。鵜鶘先靠英葛蘭的罰球追平，接著他在剩下34.4秒投進超前三分球，加上鵜鶘團隊最後6罰5中，終場鵜鶘收下勝利，中止2連敗。

鵜鶘哈特（左）。（法新社）

英葛蘭此役22投11中，得到全場最高的33分。Z.威廉森交出28分、10籃板表現，波爾（Lonzo Ball）16分，哈特板凳出發拿17分、10籃板。中鋒赫南高梅茲（Willy Hernangomez）6分13籃板。

塞爾提克以塔圖姆32分最佳，另抓9顆籃板。J.布朗25分9助攻，T.湯普森（Tristan Thompson）14分9籃板。沃克（Kemba Walker）今拿14分，但他全場21投僅5中，三分球12投只投進1顆；內史密斯（Aaron Nesmith）拿10分。

塞爾提克塔圖姆（右）。（美聯社）

塞爾提克J.布朗（左）。（法新社）

塞爾提克沃克（左）。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法