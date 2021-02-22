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MLB》洛磯球星戴斯蒙連兩年退賽 估損失3.8億薪水

2021/02/22 08:00

洛磯球星戴斯蒙。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯35歲球星戴斯蒙（Ian Desmond）今天發出聲明表示，他將連續兩個賽季休兵不參賽，成為今年首位因疫情退賽的選手。這也代表戴斯蒙近兩年將損失約1356萬美元薪水（約新台幣3.8億）。

戴斯蒙發聲明表示，「過去幾個月來，我經歷了一些艱難的對話，我問了很多問題，思考許多事情。現在，我決定退出2021年賽季，在這樣的情況下，我更想和家人在一起，而不是回球場打球。我將持續訓練，並觀察事情的發展。」

「這會影響很多人，無論正面或負面，這帶給我的壓力比任何人還大，我發自內心對自己的決定感到滿意。我已經讓我的隊友、教練團和高層人員都知道這件事，他們都非常能理解並支持我。」戴斯蒙說。

ESPN》報導，戴斯蒙去年的薪水原本為1500萬美元，受到疫情影響只能拿約556萬美元，今年他的薪水為800萬美元。如今戴斯蒙決定連續兩個賽季不打，意即他將損失約1356萬美元的薪水；戴斯蒙明年和洛磯隊還有1500萬美元的選擇權，買斷金為200萬美元。

戴斯蒙在2016年季後和洛磯缺5年總值7000萬美元合約，他於2019年交出20轟、65分打點、打擊率0.255的成績，生涯兩度入選明星賽。

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