MLB》「我還有力氣！」克蕭將滿33歲不輕言引退

克蕭去年球季幫助道奇奪冠。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕將滿33歲的道奇王牌左投「書僮」克蕭（Clayton Kershaw），今年球季為合約年，雖然他在日前受訪時表示自己並不知道會不會當個終生「道奇人」，但可以確定的是，他仍對自己身手有自信，表示自己還有能量，不會考慮引退。

準備征戰大聯盟第14個球季的克蕭，去年縮水球季表現仍相當亮眼，10場比賽繳6勝2敗成績，防禦率2.16，季後賽5場先發僅1場敗投。今日克蕭受訪談到引退問題時不多加思考，直接說：「我沒有要退休的打算，我只有32歲。我覺得我好像還有幾年的力氣。」

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針對去年的表現，這位王牌也表示「感覺很好」，他也認為今年場次相較變多會更加有趣。將在3月滿33歲的克蕭也公開近幾年休賽季維持手感的秘訣，透露球季結束後會繼續不間斷的投球，每周會投兩到三次，持續到11月，而他也認為這是隨著年齡增長必要進行的例行公事。

2018年球季結束後，克蕭再與道奇簽下一張3年9300萬美元的合約，今年球季結束後他也將成為自由球員，關於未來的選擇，克蕭表示每年年底都在進行評估，其中的考量因素包括家庭、個人、球隊。雖然之前曾表示不確定自己會不會終生都為道奇效力，但克蕭對道奇表達感謝，說：「我喜歡在這裡，我愛道奇隊，我愛這個球團的一切。」

克蕭目前13年的大聯盟資歷累計175勝76敗，平均防禦率2.43，送出2526次三振。獲獎無數，3度榮獲賽揚獎，2011年囊括國聯投手三冠王，2014年國聯年度MVP，8度入選明星賽，並在去年盼得世界大賽冠軍。

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