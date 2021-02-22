晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》不滿隊友最後一擊 詹皇動怒「應該在外線出手」

2021/02/22 08:52

詹姆斯受訪時直言不滿意卡盧索的最後一擊沒在外線出手。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨在主場迎戰熱火，上季的總冠軍賽組合重現，一路落後的湖人，末節追到僅剩2分之差，不過最後1.4秒卡盧索（Alex Caruso）空檔接獲詹姆斯（LeBron James）傳球，最後一擊卻失手，湖人也遺憾吞敗，詹皇受訪直言他很不滿意卡盧索，但不是因為對方沒有投進，而是認為他不該抱著追平就好的心態，應該要在外線出手試著去終結比賽。

昨第四節最後8秒，麥修斯（Wesley Matthews）補進2分，幫助湖人追到僅剩2分落後，暫停過後，握有球權的熱火此時卻發生傳球失誤，被詹姆斯一把撥掉，球也到了卡盧索手中，他運球過半場後把球傳給詹姆斯，但詹皇沒有選擇主投最後一擊，而是將球回傳給空檔的卡盧索，沒想到對方倉促出手最後沒進，湖人終場就以2分差輸球。

湖人絕殺未果影片這邊看

這次出手顯然讓詹姆斯相當失望，賽後他在接受《ESPN》記者Dave McMenamin訪問時直言：「我唯一無法接受的就是他（卡盧索）在出手時選擇投了只能追平的兩分球，我希望他是投三分球，這樣無論是否能絕殺成功，我都可以接受。」

不過也有人質疑詹皇當時為何不自己來投，對此卡盧索則解釋，他原本以為自己能為詹姆斯吸引走一位防守者，這樣詹皇就能一打一，但沒想到當時詹皇卻遭到2人包夾，自己雖然有空檔，卻在沒有準備好的情況下就倉促出手，「詹姆斯的決定是正確的，但我可能有點措手不及，沒有好好準備就倉促出手，所以才會投短了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。