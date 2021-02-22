NBA》不滿隊友最後一擊 詹皇動怒「應該在外線出手」

詹姆斯受訪時直言不滿意卡盧索的最後一擊沒在外線出手。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨在主場迎戰熱火，上季的總冠軍賽組合重現，一路落後的湖人，末節追到僅剩2分之差，不過最後1.4秒卡盧索（Alex Caruso）空檔接獲詹姆斯（LeBron James）傳球，最後一擊卻失手，湖人也遺憾吞敗，詹皇受訪直言他很不滿意卡盧索，但不是因為對方沒有投進，而是認為他不該抱著追平就好的心態，應該要在外線出手試著去終結比賽。

昨第四節最後8秒，麥修斯（Wesley Matthews）補進2分，幫助湖人追到僅剩2分落後，暫停過後，握有球權的熱火此時卻發生傳球失誤，被詹姆斯一把撥掉，球也到了卡盧索手中，他運球過半場後把球傳給詹姆斯，但詹皇沒有選擇主投最後一擊，而是將球回傳給空檔的卡盧索，沒想到對方倉促出手最後沒進，湖人終場就以2分差輸球。

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這次出手顯然讓詹姆斯相當失望，賽後他在接受《ESPN》記者Dave McMenamin訪問時直言：「我唯一無法接受的就是他（卡盧索）在出手時選擇投了只能追平的兩分球，我希望他是投三分球，這樣無論是否能絕殺成功，我都可以接受。」

不過也有人質疑詹皇當時為何不自己來投，對此卡盧索則解釋，他原本以為自己能為詹姆斯吸引走一位防守者，這樣詹皇就能一打一，但沒想到當時詹皇卻遭到2人包夾，自己雖然有空檔，卻在沒有準備好的情況下就倉促出手，「詹姆斯的決定是正確的，但我可能有點措手不及，沒有好好準備就倉促出手，所以才會投短了。」

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