網球》澳網驚奇之旅 謝淑薇世界女單排名大升至第50名

謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇在澳網闖進女單8強，創下個人在大滿貫賽最佳成績。WTA今天公布世界排名，謝淑薇從世界女單排名第71名，大升至第50名。

謝淑薇在本屆澳網上演驚奇，一路擊敗保加利亞皮隆可娃（Tsvetana Pironkova）、加拿大第8種子安德里絲庫（Bianca Andreescu）、義大利33歲好手艾拉妮（Sara Errani），以及前法網亞軍、世界排名20的萬卓索娃（Marketa Vondrousova），生涯首次打進大滿貫賽女單8強。

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謝淑薇。（資料照，路透）

謝淑薇在8強賽不敵日本名將大坂直美，但已經是台灣女將在大滿貫女單賽事最佳戰績，讓小薇進帳52.5萬澳幣（約新台幣1166萬）的單打獎金。

WTA官網今公佈最新世界排名，謝淑薇從世界女單排名第71名大升至第50名。剛在澳網封后的大坂直美，她的世界排名從第3名升至第2名；目前的單打球后仍是澳洲好手芭提（Ashleigh Barty）。

此外，謝淑薇在澳網雙打賽事，她和捷克拍檔史崔可娃（Barbora Strycova）名列大會頭號種子，卻在32強止步。這也讓謝淑薇的世界雙打排名，從第一名降至第三名。

台灣女將詹詠然／詹皓晴在澳網女雙賽事首輪止步，兩人的世界雙打排名從第16名降至第17名。

謝淑薇。（資料照，美聯社）

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