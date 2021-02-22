晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》澳網驚奇之旅 謝淑薇世界女單排名大升至第50名

2021/02/22 09:08

謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇在澳網闖進女單8強，創下個人在大滿貫賽最佳成績。WTA今天公布世界排名，謝淑薇從世界女單排名第71名，大升至第50名。

謝淑薇在本屆澳網上演驚奇，一路擊敗保加利亞皮隆可娃（Tsvetana Pironkova）、加拿大第8種子安德里絲庫（Bianca Andreescu）、義大利33歲好手艾拉妮（Sara Errani），以及前法網亞軍、世界排名20的萬卓索娃（Marketa Vondrousova），生涯首次打進大滿貫賽女單8強。

謝淑薇。（資料照，路透）

謝淑薇在8強賽不敵日本名將大坂直美，但已經是台灣女將在大滿貫女單賽事最佳戰績，讓小薇進帳52.5萬澳幣（約新台幣1166萬）的單打獎金。

WTA官網今公佈最新世界排名，謝淑薇從世界女單排名第71名大升至第50名。剛在澳網封后的大坂直美，她的世界排名從第3名升至第2名；目前的單打球后仍是澳洲好手芭提（Ashleigh Barty）。

此外，謝淑薇在澳網雙打賽事，她和捷克拍檔史崔可娃（Barbora Strycova）名列大會頭號種子，卻在32強止步。這也讓謝淑薇的世界雙打排名，從第一名降至第三名。

台灣女將詹詠然／詹皓晴在澳網女雙賽事首輪止步，兩人的世界雙打排名從第16名降至第17名。

謝淑薇。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。