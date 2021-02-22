籃球》央視復播NBA？ 中國記者爆：明星賽當天就直播

有中國記者爆料，央視即將在3月8日播出NBA明星賽，之後也會恢復例行賽的播出，圖為去年NBA芝加哥明星賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前火箭、現七六人總管莫雷（Daryl Morey）力挺香港「反送中」，引發中國不滿自2019年10月發動抵制，中國國家電視台央視也停播NBA賽事，不過近日卻有中國記者透露，央視即將在美國時間3月7日登場的明星賽期間，恢復NBA的賽事轉播，消息一出馬上引發球迷熱議。

中國怒喊抵制NBA，但一年多過去還是遲遲等不到莫雷、主席席爾瓦（Adam Silver）的道歉，央視體育頻道從2019年10月開始停播NBA賽事，2020年總冠軍軍賽期間曾短暫複播、轉播過2場總冠軍系列賽，當時有不少球迷認為，央視在新球季就會復播，然而2020-21賽季開打迄今央視卻仍沒有轉播比賽。

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不過近日中媒《環球時報》引用中國記者趙環宇在微博上爆料的消息指出，央視將會轉播當時時間3月8日的明星賽，而且不只明星賽，接下來也會正常播出其他例行賽，有媒體推測央視可能是因為還在與NBA簽訂轉播合約，所以先前才沒有直播比賽。

而消息一出讓許多中國球迷歡欣鼓舞，表示非常期待央視開始轉播NBA比賽，但也有球迷表示，莫雷和聯盟直到現在都還沒有對中國公開致歉，所以他們絕對不會收看NBA比賽。

前年10月莫雷在個人推特寫上「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.（爭自由，挺香港）」，意外惹毛北京當局，而NBA表態支持其言論自由，更氣得中方全力封殺，但莫雷去年11月跳槽七六人還升官，因此有球迷也調侃雖然央視可能復播例行賽，但七六人的球迷恐怕還是無緣看到比賽轉播了。

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