MLB》遭藍鳥釋出的日職三冠王 巨人說明為何要簽山口俊

山口俊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前日職三冠王山口俊季前被藍鳥釋出，他日前以小聯盟約轉戰西岸的舊金山巨人，繼續在美職舞台打拚。巨人隊棒球營運總裁薩迪（Farhan Zaidi）認為，山口俊可以擔任多種角色，有機會爭取開季的先發輪值。

山口俊在去年縮水球季出賽17場，戰績2勝4敗防禦率8.06，共投25.2局賞26次三振，被敲28支安打包含6轟，出現17次保送，每局被上壘率高（WHIP）達1.75，被打擊率為0.283。山口俊上季在藍鳥簽2年635萬美元合約，今年季前遭藍鳥指定轉讓（DFA），最後釋出認賠。

請繼續往下閱讀...

《nbc sports》報導，巨人隊棒球營運總裁薩迪（Farhan Zaidi）表示，「我們的國際球探在日本看過他很多次，他在2019年投出非常棒的賽季，在先發和後援都交出成績，他於2019年的日職賽季，該年的數據令人印象深刻。」薩迪指出，「他是一名有經驗的先發投手，能扮演多種角色。」

山口俊在2019年讀賣巨人時期，先發26場交出15勝4敗，賞188次三振，一舉摘得中央聯盟投手勝投、三振王，勝率高達0.789也央聯最高。

不過，巨人隊稍早簽下前明星投手桑契斯（Aaron Sanchez）後，預計會是先發輪值的競爭者之一。巨人先發群還有奎托（Johnny Cueto）、韋柏（Logan Webb）、高斯曼（Kevin Gausman）、德斯克拉菲尼（Anthony DeSclafani）等一片好手，山口俊要卡位的難度不小。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法