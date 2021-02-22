MLB》沒有棒球就活不下去！ 響尾蛇春訓門票24小時內完售

響尾蛇春訓門票完售。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國境內疫情持續肆虐，但是阻擋不了球迷喜愛棒球的心。亞利桑那響尾蛇春訓賽事門票搶手，開賣後不到一天時間，14場主場賽事門票「完售」，此消息也振奮教頭羅夫洛（Torey Lovullo），表示與球迷同樣充滿期待。

亞利桑那響尾蛇在公開售出春訓主場比賽門票後，不到24小時內就全數賣光。14場主場比賽中每場有大約2200張門票，此為球場1萬1千人容納人數的20%，而在疫情當下球迷仍需遵守防疫規定，觀眾席分散劃分為兩、四個、六個座位為一個個小區域，並各自隔開保持社交距離，另外除飲食外，全程都需要配戴口罩。

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根據《美聯社》報導，春訓所在地亞利桑那的新增案例有下降趨勢，不過響尾蛇教頭羅夫洛表示球團仍會持續為健康安全嚴格把關，另外也樂觀認為看到球迷也就代表2021年會變得「正常」些，對於完售的消息，他說:「事實證明，它賣得跟以往一樣快，這激勵了我，我們和球迷一樣一直在盼望這天。」

羅夫洛也相當能體會球迷的心情，他說：「不僅是響尾蛇球迷，我認為整個美國的棒球迷都一樣，我們失去了一些連結。」羅夫洛表示自己對門票售完一點也不驚訝，補充說：「這些日子以來，球迷一直在耐心等待。」

對於球場要有了些「變化」，響尾蛇投手加倫（Zac Gallen）和克里頓（Stefan Crichton）都表正面看法，其中克里頓更說：「希望我們可以朝著滿場邁進。」

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