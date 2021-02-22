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NBA》「表弟」剛轉保障約就被送走？ 火箭主帥回應交易傳言

2021/02/22 10:54

卡森斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）本季在火箭表現不俗，日前才被轉為保障合約，不過昨卻有美媒爆料休士頓大軍有意送走卡森斯，而今火箭主帥S.西拉斯（Stephen Silas）出面回應，表示卡森斯今天都還跟著球隊練球，這一切都是傳聞。

前天火箭才傳出，將卡森斯本賽季剩餘的合約轉成保障約，讓他能領230萬美元的薪水，不過昨《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）卻在推特爆料，等伍德（Christian Wood）傷癒歸隊後，火箭使用更矮小、更年輕的前場陣容，所以可能會讓卡森斯去其它讓他有機會發揮的球隊。

今火箭休兵一天但球隊仍有訓練，S.西拉斯受訪時也被問到卡森斯的交易傳言，指出表弟今天都還有出席球隊訓練，但因為腳傷所以才沒有完成全部訓練，「他（卡森斯）今天都還在這裡訓練，仍在為比賽做準備，所以他明天還會在這，我知道外面的人是怎麼說，但那一切都只是傳聞。」

本季卡森斯在火箭場均能貢獻9.6分7.6籃板，出手命中率也僅37.6%，身手已經大不如從前，不過有美媒爆料，還是有不少球隊都對這位明星中鋒有興趣，希望能補強禁區戰力的湖人、熱火都傳出有意追求他。

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