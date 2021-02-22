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NBA》七六人末節當機 暴龍近12戰摘9勝

2021/02/22 12:07

暴龍西亞卡姆（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕少了主控羅利（Kyle Lowry）的暴龍，今天靠范維利特（Fred VanVleet）、西亞卡姆（Pascal Siakam）各拿23分，布查爾（Chris Boucher）板凳出發得到17分，暴龍終場以110：103擊敗東部龍頭七六人，收下4連勝的暴龍隊，近12戰拿9勝，排名升至東部第五。

暴龍在第三節剩下3分37秒還落後11分，這時打出一波12比0攻勢，一度反超比數，七六人B.西蒙斯（Ben Simmons）罰進兩球後，讓暴龍三節打完以83：84落後。

末節布查爾跳出連砍2顆三分球，他在第三節末的剩下1分31秒至第四節初剩下9分44秒內，合計投進4顆三分。而七六人末節有7分多鐘的時間只靠罰球得到5分，單節只進帳19分，而暴龍單節則拿27分，終場暴龍就以7分之差氣走七六人。

暴龍范維利特（右）。（今日美國）

范維利特今得到23分9助攻，西亞卡姆23分8助攻7籃板。布查爾替補出發得17分，他三分球6投5中。N.鮑威爾（Norman Powell）11分。

剛歸隊的B.西蒙斯此役砍28分、抓9顆籃板、傳5次助攻。明星中鋒恩比德（Joel Embiid）拿25分、17籃板、賞2次火鍋，但他全場20投僅6中。T.哈里斯（Tobias Harris）13分，小柯瑞（Seth Curry）12分。

七六人B.西蒙斯（左）。（法新社）

七六人恩比德（左）。（美聯社）

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