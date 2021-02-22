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體育 籃球 NBA

NBA》塞克斯頓、J.艾倫合轟53分沒用 騎士苦吞10連敗

2021/02/22 11:26

雷霆中斷三連敗，騎士求勝仍未果。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕低潮的騎士主場迎戰雷霆尋求贏球生機，即使塞克斯頓（Collin Sexton）、J.艾倫（Jarrett Allen）合轟53分，不料仍敵不過吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）31分猛攻，終場101：117吞下10連敗。

近況不佳的騎士僅在剛開賽稍微領先雷霆，不過立馬被追回來，雖然在第二節J.艾倫（Jarrett Allen）兩罰全中下一度領先，不過擋不住整場最多落後20分、雷霆團隊13顆三分彈攻勢，終場16分差輸掉比賽。

J.艾倫（左）。（美聯社）

雷霆中斷3連敗，此戰團隊共6人得分上雙，吉爾吉斯亞歷山大31分9住攻4籃板、哈佛德（Al Horford）16分8籃板、迪亞洛（Hamidou Diallo）15分，籃板及助攻各2、馬登（Theo Maledon）14分3助攻2籃板、穆斯卡拉（Mike Muscala）13分5籃板、道特（Luguentz Dort）也有10分貢獻。

騎士方面，塞克斯頓27分5籃板3助攻、J.艾倫26分17籃板繳「雙十」成績、葛蘭德（Darius Garland）21分8助攻、奧科羅（Isaac Okoro）12分5籃板，團隊外線35投僅8中，命中率22.9%，據《ESPN》指出，這是自2018年球星詹姆斯（LeBron James）轉隊以來，騎士團隊第3次敗場來到雙位數。

雷霆球星吉爾吉斯亞歷山大（左）。（美聯社）

騎士球星塞克斯頓。（法新社）

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