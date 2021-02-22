NBA》「白魔獸」發威再轟37分寫紀錄 魔術近5戰收4勝

「白魔獸」伍切維奇（左）維持好手感，再度發威轟下全場最高37分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術今在主場迎戰活塞，「白魔獸」伍切維奇（Nikola Vucevic）維持好手感，再度發威轟下全場最高37分，繳出超狂紀錄比肩「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal），終場魔術以105：96擊敗活塞，近期5戰收下了4勝。

此役活塞開場後先取得7：4領先，不過接下來伍切維奇、富尼耶（Evan Fournier）連拿6分，帶領魔術打出一波17：4，活塞靠著傑克森（Josh Jackson）挑籃命中，一度將比分追到勝2分落後，次節「板凳暴徒」洛斯（Terrence Ross）又帶起一波攻勢，魔術自此揚長而去，終場就以9分差擊敗活塞。

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伍切維奇此役繼續維持高檔得分效率，上場36分鐘，全場27投14中豪取37分12籃板，另有3助攻1抄截和2火鍋，據《Statmuse》統計，白魔獸在2月場均繳出27.2分、13.7籃板和4助攻，平均能命中2.3顆三分球，真實命中率（True Shooting Percentage）高達57.3%，此外他也成為魔術隊史隊史第4位單場能砍下35分10籃板和2火鍋的球員，齊名歐尼爾、「T-Mac」麥葛雷迪（Tracy McGrady）和「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）。

魔術除了伍切維奇有亮眼表現，富尼耶此役15投7中砍下29分7籃板7助攻，得分籃板都寫下個人單場新高，替補出賽洛斯17分4籃板；而活塞此役則是由葛蘭特（Jerami Grant）砍下24分5籃板表現最佳，傑克森17分10籃板繳出雙十成績單。

富尼耶傷癒後連兩戰得分飆新高。（美聯社）

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