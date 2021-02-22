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中職》蔡英文接見冠軍獅 點名3老、3帥「有人漲紅臉」

2021/02/22 11:26

獅隊回贈手套和繡上「蔡英文」的1號球衣。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕去年中職冠軍隊統一獅今前進總統府，接受總統蔡英文表揚。「小英總統」恭喜統一球團奪下第10座冠軍，亦感謝球團從中職創立以來，始終支持台灣職棒。

總統府過去曾在2018-19年接見桃猿隊，去年受疫情影響中斷1年，今年恢復接見傳統，邀請統一獅來總統府。蔡英文指出，去年4月全球第一場職棒賽，客場球隊就是獅隊，「我也收看轉播，恭喜統一在特別賽季，突破重重難關，迎夏總冠軍。」

蔡英文點名不少獅隊球星，第一個點名「嘟嘟」潘威倫時，嘟嘟漲紅了臉，讓總統笑說，「他是不是臉有點紅？現在又更紅了！」隨即說道，「嘟嘟是許多職棒紀錄保持人，也是國家隊偉大投手，護國神嘟，可見他在球迷心中的地位。」

陸續點名完資深的潘威倫、潘武雄和陳鏞基，蔡英文也提到「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑和林安可，笑說他們跟日本偶像團體一樣上鏡，「他們是第一次有球隊包辦最佳十人外野獎項，其他球隊就稱呼三鬼，因為遇到你們很頭痛。」

最後蔡英文恭喜總教練林岳平和首席教練高志綱，「恭喜你們在球員時期拿好幾座冠軍，披上國家隊戰袍，現在作為教練，又聯手奪冠。」

小英總統致贈獅隊「國家因你而偉大」毛巾，獅隊回贈手套和繡上「蔡英文」的1號球衣，吉祥物萊恩更準備2顆棒球，各有自己和小英總統的自畫像，讓蔡英文笑得很開心。

小英總統致贈獅隊「國家因你而偉大」毛巾。（記者龔乃玠攝）

小英總統致贈獅隊「國家因你而偉大」毛巾。（記者龔乃玠攝）

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