NBA》唐斯末節帶隊反撲尼克未果 苦吞四連敗

唐斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今日作客尼克，灰狼在大半時間都處於落後，甚至最大落後達21分，但在末節由湯斯（Karl-Anthony Towns）帶起反攻號角，獨得15分，一度盼得勝利曙光，但最後跳投未進，比賽也在對方罰球全進下以99：103飲恨，苦吞四連敗。

雙方在首節前段緊咬對方，在6分38秒時戰成15：15平手，而後尼克拉出一波攻勢，以30：18結束第一節。次節灰狼奮力追趕，一度將比分差拉近至5分，但尼克仍舊維持領先優勢，第三節再將優勢擴大，取得本場最大領先21分，帶著87：71、16分的優勢進入決勝節。

請繼續往下閱讀...

第四節開局灰狼即反攻，湯斯表現神猛，帶動球隊打出攻勢，更在2分48秒放進兩分後助隊以96：95反超尼克，雙方你來我往後，藍道（Julius Randle ）在剩餘32秒罰進超前分99：98，而後唐斯轉身跳投未進，由柏克斯（Alec Burks）掌握籃板，在灰狼的犯規下兩罰全進，隨後也再次掌握罰球機會，最後灰狼以99：103吞敗。

灰狼苦吞四連敗。（USA TODAY Sports）

尼克方面，藍道繳出25分14籃板4助攻，巴瑞特（R.J. Barrett）21分，培頓（Elfrid Payton）11分送出7次助攻，布拉克10分，諾埃爾（Nerlens Noel）10分9籃板2阻攻。板凳出發的柏克斯表現不俗，挹注13分6籃板。

灰狼方面，湯斯繳27分15籃板4助攻，魯比歐（Ricky Rubio）18分6助攻，艾德華茲（Anthony Edwards）12分4助攻，替補瑞德（Naz Reid）11分8籃板。

灰狼苦吞四連敗。（USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法