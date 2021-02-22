NBA》哈登砍37分、雷納德關鍵進攻犯規 籃網摘6連勝

籃網球星哈登（中）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕球星杜蘭特（Kevin Durant）持續缺陣，三巨頭缺一的籃網隊，今天靠哈登（James Harden）砍下全場最高的37分，厄文（Kyrie Irving）也拿到28分，幫助籃網以112：108擊退快艇，籃網收下6連勝，暫居東部第二，和東部龍頭七六人僅0.5場勝差。

哈登上半場就得到21分，厄文也拿到12分，半場打完以58：81領先。快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）前兩節拿18分，P.喬治（Paul George）也有13分。易籃後，厄文在第三節獨拿12分，三節完助籃網以89：79領先。

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快艇雷納德。（今日美國）

末節籃網一度領先15分，P.喬治這時跳出連得12分，雷納德在最後2分23秒內貢獻6分，幫助球隊在剩下28.6秒追平。厄文在讀秒階段剩下11.1秒外線出手三分未進，但籃網D.喬丹（DeAndre Jordan）補籃放進兩分，助籃網再度超前。

雷納德在剩下8.1秒時面對哈登的防守，他持球切入進攻時推人，被判進攻犯規，失去追平機會，讓快艇只能採取犯規戰術，哈登把握住兩罰全進，最後籃網以4分之差險勝快艇。

哈登今全場拿37分、抓11顆籃板、傳7次助攻，厄文得到28分、8助攻。B.布朗（Bruce Brown）13分8籃板，J.哈里斯（Joe Harris）13分，D.喬丹13分11顆籃板、賞4次火鍋。

快艇以P.喬治34分最佳，但他在比賽最後關頭因上場時間限制，只能坐在板凳席。雷納德29分、13籃板。祖巴克（Ivica Zubac）13分8籃板。

籃網在這次的客場之旅，連續擊敗勇士、湖人、國王、太陽、快艇等球隊，近期收下6連勝，客場5連勝創隊史新高。根據《NBA.com/Stats》指出，籃網成為自2010年1月的公牛隊後，再度有東部球隊面對西部隊伍摘5連勝。

快艇P.喬治。（今日美國）

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