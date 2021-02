NBA》鵜鶘射手「洗球式」傳球遭驅逐 裁判賽後還寫錯他名字

瑞迪克糾正聯盟把他的名字寫錯。(圖片截取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘今上演逆轉秀以120:115擊敗塞爾提克,不過比賽中一次判決卻引發關注,射手瑞迪克(J.J. Redick)末節先後因為罵髒話被吹1次技術犯規,沒想到隨後他用「洗球式」傳球給裁判時竟又再被吹1次技術犯規,直接遭驅逐出場。

整起事件發生第四節,當時瑞迪克切入沒要到犯規,裁判突然先響哨,不過接下來他地板傳球給裁判時,竟又被吹了一次技術犯規被驅逐出場;事後比賽的主審解釋,瑞迪克第一次技術犯規是因為他不滿切入沒有響哨,對裁判罵了髒話,第二次技術犯規則是因為用力(with force)朝裁判扔球。

請繼續往下閱讀...

JJ Redick was ejected from the game after this exchange with a ref. pic.twitter.com/4AU7qZJsXH