NBA》鵜鶘射手「洗球式」傳球遭驅逐 裁判賽後還寫錯他名字

瑞迪克糾正聯盟把他的名字寫錯。（圖片截取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今上演逆轉秀以120:115擊敗塞爾提克，不過比賽中一次判決卻引發關注，射手瑞迪克（J.J. Redick）末節先後因為罵髒話被吹1次技術犯規，沒想到隨後他用「洗球式」傳球給裁判時竟又再被吹1次技術犯規，直接遭驅逐出場。

整起事件發生第四節，當時瑞迪克切入沒要到犯規，裁判突然先響哨，不過接下來他地板傳球給裁判時，竟又被吹了一次技術犯規被驅逐出場；事後比賽的主審解釋，瑞迪克第一次技術犯規是因為他不滿切入沒有響哨，對裁判罵了髒話，第二次技術犯規則是因為用力（with force）朝裁判扔球。

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JJ Redick was ejected from the game after this exchange with a ref. pic.twitter.com/4AU7qZJsXH — SportsCenter （@SportsCenter） February 21, 2021

然而從影片上看，瑞迪克用街頭籃球常會出現的「洗球式」回傳給裁判時，雖然有砸到對方的腳，但應該不是故意「用力」傳球，沒想到他竟然就這樣再吃上一次技術犯規，直接遭驅逐出場，賽後也引發球迷、網友熱議。

不過最誇張的還在後面，在NBA官方所公佈的賽後裁判報告書中，瑞迪克的名字竟然還被打錯成「JJ Reddick」，瑞迪克本人也分享這篇官方推特，苦笑不得地糾正聯盟他的名字是「Redick」才對，有網友就搞笑地留言，大嘆瑞迪克可能是平常得罪了裁判，才會受到這樣的待遇。

瑞迪克今連續被吹兩次技術犯規，直接遭驅逐出場。（美聯社）

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