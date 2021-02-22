NBA》驚！生涯執教勝率僅三成 灰狼主帥賽後火速遭開除

小桑德斯賽後火速遭灰狼開除。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今在作客不敵尼克，不過比賽結束才沒多久，《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，灰狼現任主帥、也是傳奇教頭桑德斯（Flip Saunders）之後的小桑德斯（Ryan Saunders）火速遭開除，據悉，教頭兵符將改由暴龍助教芬屈（Chris Finch）接管。

灰狼今在客場99：103敗給尼克，近期已苦吞4連敗，戰績跌到7勝24負，排在西部倒數第一，創下NBA史上開季最差紀錄，高層找戰犯盯上教頭桑德斯，比賽結束不久沃神就在推特上爆料，桑德斯烏紗帽不保的消息，灰狼隨後也發表聲明，感謝小桑德斯的付出。



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The Minnesota Timberwolves have dismissed coach Ryan Saunders, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski （@wojespn） February 22, 2021

34歲的小桑德斯在2014年起就跟著自己的父親老桑德斯，在灰狼隊擔任助教，老桑德斯於2015年因為淋巴癌過世後，小桑德斯依舊待在灰狼隊任職，直到2019年1月前主帥希波鐸（Tom Thibodeau）被開除，先被任命代理總教練，季後也順利真除成為總教練。

沒想到他掌管球隊後，灰狼不但沒有回到昔日他父親執教時的榮光，戰績反而更加一蹶不振，上季取得19勝45敗，本季又寫下悽慘開季紀錄，生涯職教43勝94敗，勝率僅三成。

The Timberwolves went 43-94 under Ryan Saunders （since Jan. 8, 2019）. That is the 3rd-worst record in the NBA over that span, ahead of only the Knicks and Cavaliers.



Saunders only got 5 games with Karl-Anthony Towns and D'Angelo Russell playing together. pic.twitter.com/j1iJNlgiiV — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） February 22, 2021

而《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）則在推特跟進爆料，指出接下來灰狼總教練的兵符，將由暴龍助教芬屈接管，有消息人士透露，賽中突然挖角另一支球隊員工的狀況在NBA很少見，不過暴龍並不會阻止芬屈和灰狼簽約，51歲的芬奇過去曾擔任過火箭、金塊、鵜鶘隊助教，先前擔任G聯盟總教練表現也相當亮眼，據悉灰狼端出一份複數合約網羅他也盼望明天雙方就能順利完成簽約。

暴龍助教芬屈。（資料照，路透）

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