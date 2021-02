NBA》驚！生涯執教勝率僅三成 灰狼主帥賽後火速遭開除

小桑德斯賽後火速遭灰狼開除。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕灰狼今在作客不敵尼克,不過比賽結束才沒多久,《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)爆料,灰狼現任主帥、也是傳奇教頭桑德斯(Flip Saunders)之後的小桑德斯(Ryan Saunders)火速遭開除,據悉,教頭兵符將改由暴龍助教芬屈(Chris Finch)接管。

灰狼今在客場99:103敗給尼克,近期已苦吞4連敗,戰績跌到7勝24負,排在西部倒數第一,創下NBA史上開季最差紀錄,高層找戰犯盯上教頭桑德斯,比賽結束不久沃神就在推特上爆料,桑德斯烏紗帽不保的消息,灰狼隨後也發表聲明,感謝小桑德斯的付出。



34歲的小桑德斯在2014年起就跟著自己的父親老桑德斯,在灰狼隊擔任助教,老桑德斯於2015年因為淋巴癌過世後,小桑德斯依舊待在灰狼隊任職,直到2019年1月前主帥希波鐸(Tom Thibodeau)被開除,先被任命代理總教練,季後也順利真除成為總教練。

沒想到他掌管球隊後,灰狼不但沒有回到昔日他父親執教時的榮光,戰績反而更加一蹶不振,上季取得19勝45敗,本季又寫下悽慘開季紀錄,生涯職教43勝94敗,勝率僅三成。

The Timberwolves went 43-94 under Ryan Saunders (since Jan. 8, 2019). That is the 3rd-worst record in the NBA over that span, ahead of only the Knicks and Cavaliers.



Saunders only got 5 games with Karl-Anthony Towns and D'Angelo Russell playing together. pic.twitter.com/j1iJNlgiiV