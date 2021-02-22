NBA》38年來僅他跟巴克利 鵜鶘「狀物狀元」再寫超狂紀錄

Z.威廉森寫紀錄比肩名人堂球星巴克利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊今天在主場逆轉擊敗塞爾提克，陣中「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）21投11中，砍下28分10籃板和4助攻，又創下特殊紀錄，比肩名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）。

Z.威廉森帶領鵜鶘克服24分落後逆轉綠衫軍，他2月初到今天賽後場均能貢獻26.8分，命中率還高達65.9%，根據美媒統計，在24秒進攻時間設立以來，NBA史上能單月場均25分且命中率達65%的球員，僅有豪爾德（Dwight Howard）、巴克利、金恩（Bernard King）、「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）以及張伯倫（Wilt Chamberlain）。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，在單月不低於12場出賽的情況下，NBA史上能繳出場均至少25分且命中率不低於65%的球員，近38年來就只有巴克利和Z.威廉森2人。

Zion Williamson is averaging 26.8 points on 65.9% shooting in February.



Only one other player have averaged 25+ PPG on 65+ FG% for a whole month （min 12 games） since 1983 — Charles Barkley. pic.twitter.com/pPYmCJGOAB — StatMuse （@statmuse） February 21, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法