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NBA》38年來僅他跟巴克利 鵜鶘「狀物狀元」再寫超狂紀錄

2021/02/22 15:26

Z.威廉森寫紀錄比肩名人堂球星巴克利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊今天在主場逆轉擊敗塞爾提克，陣中「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）21投11中，砍下28分10籃板和4助攻，又創下特殊紀錄，比肩名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）。

Z.威廉森帶領鵜鶘克服24分落後逆轉綠衫軍，他2月初到今天賽後場均能貢獻26.8分，命中率還高達65.9%，根據美媒統計，在24秒進攻時間設立以來，NBA史上能單月場均25分且命中率達65%的球員，僅有豪爾德（Dwight Howard）、巴克利、金恩（Bernard King）、「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）以及張伯倫（Wilt Chamberlain）。

值得一提的是，在單月不低於12場出賽的情況下，NBA史上能繳出場均至少25分且命中率不低於65%的球員，近38年來就只有巴克利和Z.威廉森2人。

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