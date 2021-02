NBA》38年來僅他跟巴克利 鵜鶘「狀物狀元」再寫超狂紀錄

Z.威廉森寫紀錄比肩名人堂球星巴克利。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘隊今天在主場逆轉擊敗塞爾提克,陣中「怪物狀元」Z.威廉森(Zion Williamson)21投11中,砍下28分10籃板和4助攻,又創下特殊紀錄,比肩名人堂球星「惡漢」巴克利(Charles Barkley)。

Z.威廉森帶領鵜鶘克服24分落後逆轉綠衫軍,他2月初到今天賽後場均能貢獻26.8分,命中率還高達65.9%,根據美媒統計,在24秒進攻時間設立以來,NBA史上能單月場均25分且命中率達65%的球員,僅有豪爾德(Dwight Howard)、巴克利、金恩(Bernard King)、「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)以及張伯倫(Wilt Chamberlain)。

值得一提的是,在單月不低於12場出賽的情況下,NBA史上能繳出場均至少25分且命中率不低於65%的球員,近38年來就只有巴克利和Z.威廉森2人。

