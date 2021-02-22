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MLB》水手CEO瘋狂失言 「岩隈久志英文爛、厭倦付錢給翻譯」

2021/02/22 16:45

岩隈久志。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕球季還沒開始，水手執行長梅瑟（Kevin Mather）就在參加一場地區扶輪社集會時大肆失言，而他的言論被錄製成46分鐘的影片被放上Youtube，儘管在引發爭議後被下架仍被他人備份下來，裡面許多爭議的話題也引發球員、球迷不滿，最終他也因此道歉。

《西雅圖時報》報導，指出梅瑟在訪談中也有其他充滿爭議的言論，包含他直言陣中三壘手席格（Kyle Seager）會進入水手名人堂，但他的薪水太高了。此外梅瑟還偷爆料，水手與大物一壘手懷特（Evan White）簽下6年至少保障2400萬美元延長合約時，隊友曾阻止他這麼做，但最終懷特還是簽下這份合約來保障自己與家人的生活。

水手執行長梅瑟。（資料照，美聯社）

除此之外，梅瑟也談到了新秀年限的議題，今年水手陣中有多名大物新秀入選大聯盟10大新秀排行榜當中，其中羅德里奎茲（Julio Rodriguez）與凱蘭尼奇（Jarred Kelenic），還是今年10大農場外野的前兩名，而表現優異的凱蘭尼奇幾乎已被視為準備好挑戰大聯盟的球員，但梅瑟表示，球團試圖與他簽下延長合約但被拒絕，更透露他到今年4月1日前都不會讓凱蘭尼奇登上大聯盟（因為這樣就能讓他被球團多控制一年），不過4月中將會看到另一位大物投手吉爾伯特（Logan Gilbert）登場。

日籍投手岩隈久志在今年將成為水手的投手教練，梅瑟直言，岩隈久志是個很棒的人，但他的英文很爛，他想要回到比賽當中並加入水手，球團老實說也想要他成為球隊的亞洲區球探及翻譯，梅瑟更直接了斷地表示，他厭倦付錢給岩隈的翻譯，「當他還是球員時，我們就付錢給他了，但我們還要再給他的翻譯一年7萬5000美元，在我們跟他講這件事情後，他的英文馬上就變好了。」

此外梅瑟也表示，他認為自家的年輕外野大物，來自多明尼加的羅德里奎茲英文要變好一點，還表示他的個性很鮮明，說話也很大聲。

梅瑟的諸多言論引發水手迷不滿，直言要他下台負責，而被點名的羅德里奎茲直接用了「喬丹」哽圖回應。前水手球員杜伊維拉拉（Sam Tuivailala）也為被說錢領太多的席格聲援，指出席格不管在場內外都是專業的球員，他把年輕球員呵護在自己的羽翼下，並向他們展示了做事的準則，他甚至還能夠幫助到投手，因此所有人都會想要他在球隊。

梅瑟也在今天緊急出面向水手隊的所有成員道歉，並表示會為他的失言負上所有責任。

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