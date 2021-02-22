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中職》從看台到總統府 何信標用「冠軍西裝」說故事

2021/02/22 16:13

何信標今天穿「冠軍西裝」前進總統府。（中職提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕從啦啦隊長到球團課經理，統一獅「標哥」何信標在球隊的角色已經轉換，但他今天穿著14年前台灣大賽在看台上加油的「冠軍西裝」前進總統府，用同一套西裝記錄棒球人生的經典時刻，也讓他的感受格外深刻。

「感謝政府的防疫工作做得那麼好，讓我們今天有機會能到總統府，也希望這項冠軍球隊到總統府接受表揚的傳統能夠延續下去。」何信標今天穿著正式西裝和去年台灣大賽的教練團和球員，一同接受總統蔡英文的表揚，也享受到和球場上不同的尊榮時刻，「真的很開心，有喜上加喜的感覺。」

何信標身上的這套西裝，也充滿故事，他說：「這就是我2007年總冠軍賽第6戰在看台上穿的西裝，這次為了到總統府，特地找出來的。」提起當年為何會穿西裝加油，何信標表示其實那年上半季獅隊的戰績很差，在看台上應援時的情緒不是很好，「某天和啦啦隊成員吃飯時我就說，好啦，如果今年球隊可以打進總冠軍賽，我就穿西裝到球場加油!」

何信標在2007年總冠軍戰第6戰穿西裝加油的經典畫面。（中職提供）

沒想到那一年獅隊真的打進季後賽，先在首輪直落三擊敗誠泰Cobras，後來在總冠軍賽打到第7戰擊敗La New熊隊，還因而開啟三連霸的獅隊王朝。「我還記得第6戰封王戰時，我一穿西裝走到看台上，還有人對我灑紙花咧!那一場比賽真的很難熬，而且最後還輸球了。」何信標穿了一整場的西裝，卻等不到拋彩帶，也被拍到在看台上很鬱卒的經典表情，隔天第7戰，他就把西裝外套放在大鼓旁邊，等到比賽尾聲、確定快贏球的時候，才穿上。

這就是何信標的經典西裝回憶，後來這套西裝就被收藏起來，直到中職30年紀念展時才做為展覽品，今天則是繼2007年之後，再度被「標哥」穿上身，「肚子有大一點，但還好還穿得下!」

何信標在2007年總冠軍戰第6戰穿西裝加油的經典畫面。（中職提供）

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