NBA》百分百命中率締壯舉！ 騎士中鋒比肩多位傳奇名將

騎士中鋒J.艾倫(左)。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士今以101:117不敵雷霆,近期苦吞10連敗,但中鋒J.艾倫(Jarrett Allen)寫下一項罕見壯舉,成為史上第8位單場轟下至少25分、15籃板,且命中率保持百分百的球員,比肩多位傳奇名將。

J.艾倫此役出賽41分51秒,全場彈無虛發11投俱中、命中率百分百,繳出26分、17籃板、3阻攻的成績單,無奈依舊無法率領球隊挽回頹勢,騎士苦吞10連敗,逾半個月不知贏球滋味。

根據《NBA History》指出,J.艾倫單場進帳至少25分、15籃板,且投籃命中率依然是完美的百分百,成為史上第8位達成此壯舉的球員。

此外《NBA History》提到,前7位寫下紀錄的球員分別是貝拉米(Walt Bellamy)、「上古神獸」張伯倫(Wilt Chamberlain)、安賽爾德(Wes Unseld)、庫查克(Mitch Kupchak)、納特(Calvin Natt)、「木桶伯」穆湯波(Dikembe Mutombo)以及「魔獸」豪爾德(Dwight Howard)這些名將。

Jarrett Allen (26 points, 17 rebounds, 11-11 shooting) is the 8th player in NBA history to reach 25+ points and 15+ rebounds while shooting 100% from the field.



The other 7:



Dwight Howard

Dikembe Mutombo

Calvin Natt

Mitch Kupchak

Wes Unseld

Wilt Chamberlain (7x)

Walt Bellamy pic.twitter.com/EpXOiok2ss