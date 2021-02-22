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澳網》喬帥心聲「被批評很痛苦」 奪冠後公開傷勢詳情

2021/02/22 16:59

喬科維奇今現身墨爾本海邊與獎盃合影。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）昨在澳網男單冠軍戰，直落三擊敗俄羅斯梅德維夫，狂攬生涯第18座大滿貫金盃，步步進逼費德爾與納達爾的紀錄。賽後記者會上他說：「被批評當然痛苦。」

本屆賽會需要兩個禮拜的隔離期，期間每天可以有5小時的練習時間，但是大會方面準備了飛往澳洲的包機，選手以外的數名工作人員檢測呈現陽性反應，同一航班上的72名選手被完全隔離，不允許外出。

對此喬科維奇向大會致信，希望這些被完全隔離的選手能夠獲得條件鬆綁。這件事讓喬帥受到廣泛批評。

喬科維奇昨賽後針對受到的批評說到：「當然很難過，我和其他人一樣都是人，我有感情。」「我不喜歡受到媒體攻擊，當然，我不能說『我不在乎』，我在乎。」

他還表示自己在第三輪受的正是側腹肌撕裂傷，當時他眼看賽中想棄賽，最後卻獲得勝利，賽後也引發外界質疑是否真的受傷。

「我知道有很多猜測，想知道我是否真的受傷，他們說『為什麼可以這麼快康復？這怎麼可能』。」

喬帥接著表示：「每個人都有權表達自己的意見，可以自由批判他人。」「雖然我覺得有時候有點不公平，但這不是第一次，也不會是最後一次。過去9天、10天傷勢恢復期間的詳情，會在今年晚些時候的紀錄片問世時公開。」

此外，他今日也透露，在第三輪賽後第一次照MRI核磁共振，傷口為1.7公分，但到了冠軍戰後，傷口已經變大到2.5公分。喬帥的妻子伊蓮娜表示，自己在第三輪後就為老公訂了飛回家的機票，「我以為他無法忍受這種痛苦。」

喬科維奇拿下生涯第九座澳網金盃，也是三連霸。（歐新社）

喬帥現身墨爾本海邊。（路透）

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