MLB》家暴勝投王爭議引洋基隊友不滿 美媒曝光當晚內幕

赫曼。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基家暴勝投王赫曼（Domingo German）的風波，在牛棚大將布里頓（Zack Britton）春訓後的發言後持續發酵，原本預定要在今天舉行的記者會也因此延期，赫曼也透過洋基球團發表自己的說法。

赫曼在2019年於沙巴西亞（CC Sabathia）舉辦的慈善晚會上對他的女友施暴，當時許多洋基球員與他們的家人都在場，而根據《The Athletic》洋基隨隊記者艾德勒（Lindsey Adler）報導指出，其實有關此次家暴案的調查，更多的並非晚會當下發生的事情，而是赫曼後續回家後的狀況。

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艾德勒指出，當晚赫曼回家後喝得酩酊大醉，且又對他的女友施暴，直到他的女友把自己鎖進房間內才停止，後續赫曼女友聯絡一名洋基球員的妻子，該球員夫妻倆當晚就前往赫曼的家中，試圖讓赫曼冷靜下來，據了解赫曼當下相當憤怒，並充滿挑釁且好戰的態度。

最終赫曼被聯盟禁賽多達81場，這是大聯盟新家暴政策下最長的禁賽場次，後續赫曼沒有進行上訴且接受禁賽，2019年季後賽赫曼就因此無法出賽，去年一整年他也都沒有代表洋基隊投球。

洋基原本要在今天舉行赫曼的公開記者會，但這個行程被延遲了，赫曼透過洋基球團表示，在與粉絲與媒體說話前，現在對他來說重要的是有機會直接向隊友單獨或集體交談。他認為說話的過程應該要開始，因此需要更多的時間，特別是現在還有一半的隊員沒來春訓報到，他也明白向外界說話是很重要的一步，而他也表示記者會將在接下來的幾天舉行。

曾陷入家暴風波的查普曼（Aroldis Chapman）透露，他已經與赫曼兩人有過對話，並表示將會挺他，但查普曼也表示，自己遇到的狀況與赫曼不同，因為他在發生事情的當下並不在洋基隊。

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