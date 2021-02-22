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NBA》馬刺人力不足 從發展聯盟招回2名球員備戰

2021/02/22 18:52

薩曼尼奇（Luka Samanic）（右）。（資料照，今日美國。）

〔體育中心／綜合報導〕近日NBA宣布馬刺陣中多達4人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），因此錯過5場比賽的馬刺，今也公布將招回在發展聯盟的薩曼尼奇（Luka Samanic）和瓊斯（Tre Jones）。

薩曼尼奇和瓊斯目前正效力於G聯盟的奧斯汀馬刺隊，在兩位球員的帶領下，奧斯汀馬刺以6勝2敗排在聯盟第3名。

薩曼尼奇在2019年於首輪第19順位被馬刺選中，之後在G聯盟為奧斯汀馬刺效力，平均每場能上場32.8分鐘，並以場均21.8分、11.3籃板以及2.2助攻成為隊中主要得分手。這位二年級前鋒目前在聯賽中的得分排名第六，且在六次出場中就有五場獲得了雙十的佳績。

瓊斯在2020年選秀中被馬刺以次輪選中，調回發展聯盟後也打出不錯的成績。瓊斯平均上場31.3分鐘，場均可獲得18.1分5.3籃板，以及全聯盟最高的9.7助攻，目前還是本賽季唯一得分超過100且助攻超過50的球員。

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