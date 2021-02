NBA》馬刺人力不足 從發展聯盟招回2名球員備戰

薩曼尼奇(Luka Samanic)(右)。(資料照,今日美國。)

〔體育中心/綜合報導〕近日NBA宣布馬刺陣中多達4人確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),因此錯過5場比賽的馬刺,今也公布將招回在發展聯盟的薩曼尼奇(Luka Samanic)和瓊斯(Tre Jones)。

薩曼尼奇和瓊斯目前正效力於G聯盟的奧斯汀馬刺隊,在兩位球員的帶領下,奧斯汀馬刺以6勝2敗排在聯盟第3名。

薩曼尼奇在2019年於首輪第19順位被馬刺選中,之後在G聯盟為奧斯汀馬刺效力,平均每場能上場32.8分鐘,並以場均21.8分、11.3籃板以及2.2助攻成為隊中主要得分手。這位二年級前鋒目前在聯賽中的得分排名第六,且在六次出場中就有五場獲得了雙十的佳績。

瓊斯在2020年選秀中被馬刺以次輪選中,調回發展聯盟後也打出不錯的成績。瓊斯平均上場31.3分鐘,場均可獲得18.1分5.3籃板,以及全聯盟最高的9.7助攻,目前還是本賽季唯一得分超過100且助攻超過50的球員。

