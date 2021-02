NBA》弄傷籃網前鋒還白目嘲諷 網怒：貝佛利該禁賽（影片）

籃網前鋒J.格林(中)遭快艇貝佛利撞傷倒地。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕快艇今迎戰籃網,陣中後衛「天空貝」貝佛利(Patrick Beverley)數次在比賽中惹出事端,包括弄傷籃網前鋒J.格林(Jeff Green)後,還刻意模仿嘲諷對方,讓網友痛批:「貝佛利應該被禁賽。」

貝佛利此役開賽3分鐘左右,就因犯規動作過大與哈登(James Harden)發生口角,後來又在決勝節倒數3分鐘時,在一次掩護隊友的擋人中,直接大力往J.格林的右肩撞下去,J.格林頓時痛苦倒地,隨後退場休息,貝佛利見狀還擺出不以為然的態度,故意模仿J.格林扶著右肩的動作並做出嘲諷表情。

快艇「天空貝」貝佛利(右)。(美聯社)

快艇最終以108:112不敵籃網,近3戰吞下2敗,貝佛利收下5分、4籃板、4助攻、1抄截的成績單。

根據《ESPN》記者Malika Andrews報導,好端端在比賽卻遭貝佛利弄傷退場的J.格林,已被診斷出右肩挫傷,球團表示,明日會再針對J.格林的傷勢做進一步的評估。

對於貝佛利骯髒的犯規動作,也在推特上引起熱議,許多網友紛紛痛批:「貝佛利應該要被禁賽」、「我周遭的朋友全都討厭他」、「該死的,貝佛利」。

