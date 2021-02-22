NBA》弄傷籃網前鋒還白目嘲諷 網怒：貝佛利該禁賽（影片）

籃網前鋒J.格林（中）遭快艇貝佛利撞傷倒地。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今迎戰籃網，陣中後衛「天空貝」貝佛利（Patrick Beverley）數次在比賽中惹出事端，包括弄傷籃網前鋒J.格林（Jeff Green）後，還刻意模仿嘲諷對方，讓網友痛批：「貝佛利應該被禁賽。」

貝佛利此役開賽3分鐘左右，就因犯規動作過大與哈登（James Harden）發生口角，後來又在決勝節倒數3分鐘時，在一次掩護隊友的擋人中，直接大力往J.格林的右肩撞下去，J.格林頓時痛苦倒地，隨後退場休息，貝佛利見狀還擺出不以為然的態度，故意模仿J.格林扶著右肩的動作並做出嘲諷表情。

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快艇「天空貝」貝佛利（右）。（美聯社）

快艇最終以108：112不敵籃網，近3戰吞下2敗，貝佛利收下5分、4籃板、4助攻、1抄截的成績單。

根據《ESPN》記者Malika Andrews報導，好端端在比賽卻遭貝佛利弄傷退場的J.格林，已被診斷出右肩挫傷，球團表示，明日會再針對J.格林的傷勢做進一步的評估。

對於貝佛利骯髒的犯規動作，也在推特上引起熱議，許多網友紛紛痛批：「貝佛利應該要被禁賽」、「我周遭的朋友全都討厭他」、「該死的，貝佛利」。

Jeff Green gets injured on this play after a hard screen from Patrick Beverley!

Full video: https://t.co/y0wpArHnwE

Brooklyn Nets vs Los Angeles Clippers pic.twitter.com/BbBe9ejjuW — Chaz （@ChazClavant） February 22, 2021

Here's Patrick Beverley mocking Jeff Green's injury pic.twitter.com/89N8Aze3v8 — Main Team （@MainTeamSports） February 22, 2021

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