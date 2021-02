NBA》回應「可愛」致命進攻犯規 主帥泰倫魯：事實已定

雷納德(Kawhi Leonard)(右)。(資料照,今日美國。)

〔體育中心/綜合報導〕今快艇交手籃網,以108:112惜敗。「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)最後發生的致命進攻犯規也讓快艇無緣逆轉,對於此吹判雷納德表示:「這是一個好防守。」。

末節剩11秒時,雷納德對位哈登(James Harden)發動進攻。在切入突破時,雷納德的左手一擺,於時間剩8.1秒時遭裁判認定為進攻犯規。而這一吹不但失去球權更錯失了追平的機會,快艇被迫使出犯規戰術,讓哈登站上罰球線。此時比賽剩下7.3秒,哈登兩罰都進,而籃網最終也以4分險勝。

賽後雷納德受《ClutchPoints》記者Tomer Azarly訪問時,被問到那次的進攻犯規,他表示:「我覺得如果我們都要打這種肢體接觸的比賽的話,那雙方吹判的標準就要一樣。但裁判今天沒吹,那就是一個好防守。」

同時,主帥泰倫魯(Tyronn Lue)也說道:「他們稱之為一個犯規,我們也不能做什麼。我不是一個愛抱怨的人,有些人說是哈登出手在先.....但事實已定。」

Offensive foul on Kawhi Leonard or flop by James Harden?pic.twitter.com/HUSk82kVO6