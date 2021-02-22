晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》回應「可愛」致命進攻犯規 主帥泰倫魯：事實已定

2021/02/22 22:07

雷納德（Kawhi Leonard）（右）。（資料照，今日美國。）

〔體育中心／綜合報導〕今快艇交手籃網，以108:112惜敗。「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）最後發生的致命進攻犯規也讓快艇無緣逆轉，對於此吹判雷納德表示：「這是一個好防守。」。

末節剩11秒時，雷納德對位哈登（James Harden）發動進攻。在切入突破時，雷納德的左手一擺，於時間剩8.1秒時遭裁判認定為進攻犯規。而這一吹不但失去球權更錯失了追平的機會，快艇被迫使出犯規戰術，讓哈登站上罰球線。此時比賽剩下7.3秒，哈登兩罰都進，而籃網最終也以4分險勝。

賽後雷納德受《ClutchPoints》記者Tomer Azarly訪問時，被問到那次的進攻犯規，他表示：「我覺得如果我們都要打這種肢體接觸的比賽的話，那雙方吹判的標準就要一樣。但裁判今天沒吹，那就是一個好防守。」

同時，主帥泰倫魯（Tyronn Lue）也說道：「他們稱之為一個犯規，我們也不能做什麼。我不是一個愛抱怨的人，有些人說是哈登出手在先.....但事實已定。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。