NBA》回應「可愛」致命進攻犯規 主帥泰倫魯：事實已定

雷納德（Kawhi Leonard）（右）。（資料照，今日美國。）

〔體育中心／綜合報導〕今快艇交手籃網，以108:112惜敗。「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）最後發生的致命進攻犯規也讓快艇無緣逆轉，對於此吹判雷納德表示：「這是一個好防守。」。

末節剩11秒時，雷納德對位哈登（James Harden）發動進攻。在切入突破時，雷納德的左手一擺，於時間剩8.1秒時遭裁判認定為進攻犯規。而這一吹不但失去球權更錯失了追平的機會，快艇被迫使出犯規戰術，讓哈登站上罰球線。此時比賽剩下7.3秒，哈登兩罰都進，而籃網最終也以4分險勝。

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賽後雷納德受《ClutchPoints》記者Tomer Azarly訪問時，被問到那次的進攻犯規，他表示：「我覺得如果我們都要打這種肢體接觸的比賽的話，那雙方吹判的標準就要一樣。但裁判今天沒吹，那就是一個好防守。」

同時，主帥泰倫魯（Tyronn Lue）也說道：「他們稱之為一個犯規，我們也不能做什麼。我不是一個愛抱怨的人，有些人說是哈登出手在先.....但事實已定。」

Offensive foul on Kawhi Leonard or flop by James Harden?pic.twitter.com/HUSk82kVO6 — ClutchPoints （@ClutchPointsApp） February 22, 2021

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