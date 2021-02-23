MLB》不只大谷翔平！ 大聯盟點出另一位有趣日本選手

大谷翔平。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓如火如荼地展開，官網也從每一隊選出一位最有趣的球員，讓球迷能有值得關注的目標。

這份名單當中不論是大物新秀、受大傷後重返陣上，抑或是剛轉隊的球員都有，其中天使隊的球員就是本季力拚重拾二刀流的好手大谷翔平，官網寫道，就目前為止二刀流的實驗都還不算真正成功，但今年大谷被認為已經完全康復，是否能夠再次驚艷大聯盟值得期待。

請繼續往下閱讀...

不只大谷翔平，還有另外一位日籍打者被點名，那就是紅人隊的秋山翔吾，官網認為，去年賽季對秋山翔吾這位日籍好手來說並不公平，因為他沒有得到完整的春訓調整來適應大聯盟的投手，同時比賽也因為疫情縮水，今年秋山將得到完整的春訓，因此他是否能把自己的能力轉換到更高層的聯盟值得令人期待。

秋山翔吾。（資料照，法新社）

美聯東區

藍鳥：皮爾森（Nate Pearson）

金鶯：曼西尼（Trey Mancini）

光芒：梅西亞（Francisco Mejia）

紅襪：杜蘭（Jarren Duran）

洋基：托瑞斯（Gleyber Torres）

藍鳥火球男皮爾森。（資料照，法新社）

美聯中區

印地安人：羅沙里歐（Amed Rosario）

皇家：小孟德西（Raul Mondesi）

老虎：努涅茲（Renato Nunez）

雙城：柯里洛夫（Alex Kirilloff）

白襪：范恩（Andrew Vaughn）

白襪大物一壘手范恩。（資料照，USA TODAY Sports）

美聯西區

天使：大谷翔平

太空人：史卓（Myles Straw）

運動家：普克（ A.J. Puk ）

水手：凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）

遊騎兵：佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）

國聯東區

勇士：帕什（Cristian Pache）

馬林魚：奇澤姆（Jazz Chisholm）

大都會：辛德加德（Noah Syndergaard）

國民：史崔斯柏格（Stephen Strasburg）

費城人：摩爾（Matt Moore）

國聯中區

釀酒人：烏里耶斯（Luis Urias）

紅雀：馬丁尼茲（Carlos Martinez）

小熊：布萊恩（Kris Bryant）

海盜：Wil Crowe

紅人：秋山翔吾

國聯西區

響尾蛇：洛卡斯特羅（Tim Locastro）

道奇：普萊斯（David Price）

紅人：德斯克拉菲尼（Anthony DeSclafani）

教士：拉梅（Dinelson Lamet）

洛磯：史托利（Trevor Story）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法