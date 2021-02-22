澳網》喬帥大滿貫會變身連對手都問號 賽後吐露真心話

喬科維奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）昨在澳網男單決賽直落三橫掃梅德維夫，豪奪生涯第18座大滿貫，這場賽前被預料是五五波的比賽有出乎意料的發展。

喬帥一到大滿貫賽場就顯出的非凡實力，賽後連對手梅德維夫都困惑：「考量到我和他過去的對戰，我認為此役我本可以打得更好。但與此同時，我也想知道為什麼他過去在跟我打的那些比賽或許狀態不佳。」

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梅德維夫賽前除了狂掃20連勝打敗世界前十高手，過去對戰喬帥3勝4敗，最近一場更是去年ATP總決賽直落二打敗喬帥，所以此役賽前外界預測會是一場五五波對決，但最後卻是喬帥三盤橫掃梅德維夫。

梅德維夫賽後坦言：「今天他打得確實很好，而我也應該要打得更好，但是，就算我打得更好，也不代表比分就會不一樣....今天我們比分是這樣，我是輸家，他是贏家，這才是重點。」

喬帥回應：「我不覺得自己老了或累了，但是在生物學上、現實上而言我都知道自己與10年前不一樣了，需要明智地安排賽程以及適時達到高峰。這就是為什麼大滿貫是我自己想盡全力的比賽。」

事實上喬帥在決賽前受訪就曾表示新世代球星：「他們還未取代BIG 3，他們還有很多工作要做。」

喬科維奇說：「潛力選手具有網球的資質，在不久將來能夠獲得大滿貫冠軍，但是，Roger、Rafa還有我仍健在是有原因的，我們不想把冠軍交出去。這是非常明確的事情，無論是否要傳達到這則訊息，我們都會堅持這種氛圍。」

看來目前在梅德維夫、西西帕斯、提姆等新世代好手面前，仍矗立著高牆。

喬科維奇與梅德維夫賽後談笑。（美聯社）

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