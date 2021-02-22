NBA》看扁「字母哥」罰球付代價 國王主帥驚：他今晚是奈許

公鹿「字母哥」亞德托昆波（持球者）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今以128：115輕取國王，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）一掃本季低迷的罰球命中率，單場24罰19中、命中率逼近8成，讓國王主帥華頓（Luke Walton）驚呼：「他今晚是奈許（Steve Nash）。」

此役開打前，亞德托昆波本季罰球命中率為64%，並不出色，不料今日罰球線上的表現格外神勇，單場24罰19中，全場攻下38分、18籃板帶領球隊拿下勝利，也讓國王總教練華頓原先設想的計畫一舉失敗。

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國王主帥華頓。（美聯社）

華頓向國王隨隊記者Jason Anderson說道：「本場比賽的一部分計畫是，假如亞德托昆波有上籃機會的話，就對他祭出犯規，他罰球命中率僅64%，但不幸的是，他今晚的罰球命中率像是奈許。」

現任籃網主帥奈許，球員時期一共在NBA征戰18個球季，生涯罰球命中率為90.4%，準度相當驚人。

奈許。（資料照，路透社）

"Part of the game plan was, if he has a layup, let’s wrap him up. He’s supposed to be a 64% free-throw shooter. Unfortunately, tonight he looked like Steve Nash shooting free throws out there.” -- Luke Walton on Giannis Antetokounmpo making 19 of 24 free throws — Jason Anderson （@JandersonSacBee） February 22, 2021

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