NBA》看扁「字母哥」罰球付代價 國王主帥驚：他今晚是奈許

公鹿「字母哥」亞德托昆波(持球者)。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕公鹿今以128:115輕取國王,「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)一掃本季低迷的罰球命中率,單場24罰19中、命中率逼近8成,讓國王主帥華頓(Luke Walton)驚呼:「他今晚是奈許(Steve Nash)。」

此役開打前,亞德托昆波本季罰球命中率為64%,並不出色,不料今日罰球線上的表現格外神勇,單場24罰19中,全場攻下38分、18籃板帶領球隊拿下勝利,也讓國王總教練華頓原先設想的計畫一舉失敗。

請繼續往下閱讀...

國王主帥華頓。(美聯社)

華頓向國王隨隊記者Jason Anderson說道:「本場比賽的一部分計畫是,假如亞德托昆波有上籃機會的話,就對他祭出犯規,他罰球命中率僅64%,但不幸的是,他今晚的罰球命中率像是奈許。」

現任籃網主帥奈許,球員時期一共在NBA征戰18個球季,生涯罰球命中率為90.4%,準度相當驚人。

奈許。(資料照,路透社)

"Part of the game plan was, if he has a layup, let’s wrap him up. He’s supposed to be a 64% free-throw shooter. Unfortunately, tonight he looked like Steve Nash shooting free throws out there.” -- Luke Walton on Giannis Antetokounmpo making 19 of 24 free throws