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PLG》雷特換喬丹雙贏？ 陳信安：雷特狀態已達巔峰

2021/02/22 21:27

PLG執行長陳建州（左）、領航猿總經理陳信安（右）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕桃園領航猿日前才宣布簽下被新竹攻城獅割愛的洋將雷特，未料峰迴路轉，一場都未出賽，就被PLG聯盟以牴觸聯盟規章為由而否定，此決議也引起諸多球迷的反彈。

領航猿總經理陳信安表示，「我過去也是籃球員，看到雷特的體能和體態皆已逐漸調整到高峰，如今卻無球可打的窘境，感到很惋惜。目前雷特會暫時隨隊訓練，協助年輕球員成長，也提供他保持最佳狀態的舞台，也許有機會去別的地方打球。」

當初PLG聯盟設置外籍洋將季中不得轉隊，立意是要防止各球團惡性挖角，但雷特是被攻城獅解約，並無挖角之嫌。

PLG執行長陳建州也發文道歉，「我疏忽了規章制度的條例，導致後續延伸的所有問題，我責無旁貸，未來會對於此規章進行討論和修正，希望建立更公平、穩定的制度。」

雷特本季確定無法在PLG打球，但能否加入領航猿同體系的SBL璞園，並將璞園洋將喬丹拉上PLG打球，陳信安回應，「我不是雷特經紀人，無法替他決定。但球隊日前已鎖定新洋將人選，但疫情嚴峻仍卡關中，我們會持續努力，希望盡快補齊第三名外援，瞄準季後賽。」

被攻城獅解約的雷特無緣披上領航猿戰袍出賽。（資料照，記者林正堃攝）

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