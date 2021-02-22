奧運》「抗癌鬥士」50蝶封后！池江璃花子4月拚東奧門票

池江璃花子。（圖片取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕浴火重生！泳壇「抗癌鬥士」池江璃花子復出表現漸入佳境，甫於東京公開賽勇奪女子50公尺蝶式金牌的她，確定挑戰今夏東京奧運門票，預計4月日本錦標賽出擊。

2020東奧已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年，距離7月23日開幕日，只剩150多天，據日媒《共同社》報導，芳齡20歲的池江璃花子，週日挾25秒77勇奪50蝶第1，這也是她本月初50公尺自由式24秒91鍍銀後，持續締造佳績，她由衷感謝所有人支持，「取得奧運參賽資格，是每個運動員目標，我將努力實現，已決定參與4月國手選拔賽。但就像我之前所說，重點還是放在2024年巴黎奧運。」

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池江璃花子。（圖片取自IG）

儘管50蝶並非奧運項目，池江璃花子病癒後不斷努力，終於重奪后冠，「任何比賽能拿第1，都值得高興。」她已取得50、100自和50、100蝶的日本錦標賽資格，有機會爭取成為東奧國手，儘管尚未恢復全盛時期實力，池江璃花子有感而發說：「我已在人生第二次的游泳生涯，邁出了全新一步。 」

曾被譽為「亞洲游泳天后」的池江璃花子，2018年雅加達－巨港亞運席捲6金2銀，更榮獲MVP殊榮，原被看好東奧留下金牌，但2019年2月她宣布罹患白血病，住院治療長達10個多月，靠著過人意志力撐過艱辛治療，總算在去年3月重返泳池，並自8月積極參賽迄今。

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