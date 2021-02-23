中職》兄弟二壘規劃大公開！ 黃泰龍點出黑馬人選

兄弟二壘除了王威晨外，潘志芳、陳偉漢與王勝偉也都能夠競爭。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟在年度最佳九人二壘手吳東融離隊，原訂的二壘手岳東華又受傷開刀的情況下，二壘防區該由誰來鎮守也成為兄弟球迷最關心的議題，中信兄弟官方頻道在昨日釋出影片，公開兄弟開季的內野規劃。

中信總教練林威助透露，目前由王威晨守二壘，三壘由許基宏與蘇緯達競爭，哪個狀況好下場的機會就比較多，而到比賽後段，王威晨有機會改守三壘，二壘的空缺則由守備組的球員上場守最後的比賽。

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林威助指出，王威晨目前守備感覺不錯，但去年主要都守三壘，因此還要讓他多去接球，現在練習時二、三壘都有練。內野教練黃泰龍也提到，王威晨對於二壘守備並不陌生，目前狀況也比較快能進入兄弟開季二壘名單裡面。

黃泰龍也點出，二壘目前開放競爭，其他人選有潘志芳、陳偉漢與王勝偉，並透露這些人選都有著豐富的職棒經驗，只要身體狀況調整得當且不要受傷的話，都有機會競爭二壘位置。此外，張志強的定位則傾向擔任比賽後半段二、三遊的守備。

中信兄弟黃韋盛。（資料照，記者張忠義攝）

黃泰龍也額外點名去年第六指名加盟兄弟的黃韋盛，指出他在學生時期曾擔任過游擊手，對中線的位置並不陌生，但在剛進職棒的時候體型偏重，不過經歷訓練後，黃韋盛透露體型瘦了蠻多。在守備方面，黃泰龍也直言他的敏捷度看起來好上許多，如果以他的攻擊能力，再加上狀況維持得宜的話，在球隊略嫌缺乏右打的情況下，有機會讓他多練二壘的位置加入競爭行列。

林威助透露，王勝偉去年狀況沒有那麼好，今年的狀況看起來比去年稍微好一點，接下來要觀察他對比賽的節奏有沒有辦法掌握。

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