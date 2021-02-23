晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟二壘規劃大公開！ 黃泰龍點出黑馬人選

2021/02/23 06:48

兄弟二壘除了王威晨外，潘志芳、陳偉漢與王勝偉也都能夠競爭。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟在年度最佳九人二壘手吳東融離隊，原訂的二壘手岳東華又受傷開刀的情況下，二壘防區該由誰來鎮守也成為兄弟球迷最關心的議題，中信兄弟官方頻道在昨日釋出影片，公開兄弟開季的內野規劃。

中信總教練林威助透露，目前由王威晨守二壘，三壘由許基宏與蘇緯達競爭，哪個狀況好下場的機會就比較多，而到比賽後段，王威晨有機會改守三壘，二壘的空缺則由守備組的球員上場守最後的比賽。

林威助指出，王威晨目前守備感覺不錯，但去年主要都守三壘，因此還要讓他多去接球，現在練習時二、三壘都有練。內野教練黃泰龍也提到，王威晨對於二壘守備並不陌生，目前狀況也比較快能進入兄弟開季二壘名單裡面。

黃泰龍也點出，二壘目前開放競爭，其他人選有潘志芳、陳偉漢與王勝偉，並透露這些人選都有著豐富的職棒經驗，只要身體狀況調整得當且不要受傷的話，都有機會競爭二壘位置。此外，張志強的定位則傾向擔任比賽後半段二、三遊的守備。

中信兄弟黃韋盛。（資料照，記者張忠義攝）

黃泰龍也額外點名去年第六指名加盟兄弟的黃韋盛，指出他在學生時期曾擔任過游擊手，對中線的位置並不陌生，但在剛進職棒的時候體型偏重，不過經歷訓練後，黃韋盛透露體型瘦了蠻多。在守備方面，黃泰龍也直言他的敏捷度看起來好上許多，如果以他的攻擊能力，再加上狀況維持得宜的話，在球隊略嫌缺乏右打的情況下，有機會讓他多練二壘的位置加入競爭行列。

林威助透露，王勝偉去年狀況沒有那麼好，今年的狀況看起來比去年稍微好一點，接下來要觀察他對比賽的節奏有沒有辦法掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。