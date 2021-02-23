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NBA》難忘Kobe最後一舞 藍道爆料想出手卻被狂嗆

2021/02/23 06:52

布萊恩與藍道。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA傳奇「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）去年美國時間1月26日因直升機失事驟逝，這場空難悲劇已逾一年，各界迄今依舊緬懷殞落的當代巨星，日前尼克大前鋒藍道（Julius Randle）參與瑞迪克（J.J. Redick）的播客節目，暢談Kobe最後一舞時，就爆料自己也被狠狠震撼教育。

據美媒《FadeawayWorld》報導，現年26歲的藍道在節目中透露，美國時間2016年4月13日布萊恩（Kobe Bryant）最終戰，當時也披湖人戰袍的他，雖然見證史詩級演出，但一開賽科比瘋狂打鐵，甚至15投僅中2球，其實全隊都很擔心，「但是，兄弟，他就把那個開關打開了，就像整個賽季我見識過好幾次的『黑曼巴之舞』一樣。」該役出手多達50次的布萊恩，獨取60分帶領湖人擊敗爵士，用戲劇性勝利，為20年職業生涯畫下完美句點，

藍道還補充，當時科比場上殺紅了眼，有次自己接獲他的邊線發球，當時忍不住說出：「我不管，這球我要投了。」立馬被老大狂嗆：「喂，你想讓全場球迷球噓爆你嗎？那就出手吧，快把那該死的球傳給我。」這段寶貴經歷仍讓藍道印象深刻，甚至到現在都還深受「科比精神」影響。　

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