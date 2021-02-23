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MLB》昔日洋基三大投手新秀 王建民前隊友加盟遊騎兵

2021/02/23 07:57

甘迺迪將加盟遊騎兵。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕王建民前隊友甘迺迪（Ian Kennedy）去年季後與皇家分道揚鑣，成為自由身，今天傳出將附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約加盟遊騎兵。

甘迺迪與王建民都是洋基小聯盟系統出身，並曾一同入選紐約洋基短期1A（史坦頓島洋基）隊史最佳陣容，甘迺迪過去與張伯倫（Joba Chamberlain）、休斯（Phil Hughes）三人都是洋基隊備受期望的大物新秀，他在2007年升上大聯盟，與王建民一同打拚3年後，被洋基交易到響尾蛇，2011年投出代表作，拿下21勝4敗、防禦率2.88的亮眼成績，更與道奇克蕭（Clayton Kershaw）並列國聯勝投王。

甘迺迪2013年轉戰教士，3年共繳出26勝30敗，防禦率3.97的成績，成為自由球員後，在2016年以5年7000萬美元加盟皇家，與王建民再當隊友。

36歲的甘迺迪在2019年轉任後援投手，曾繳出過單季30次救援成功的紀錄，去年飽受傷勢所苦，僅出賽15場，拿下2個中繼點，防禦率高達9.00。

甘迺迪今傳出以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約加盟遊騎兵，提升球隊投手深度，若是他能擠進開季名單的話，將能獲得含有激勵獎金的215萬美元合約。

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