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NBA》七六人傳釀重磅交易 補哈登無望後改追暴龍主控

2021/02/23 08:11

暴龍資深控衛羅利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「大鬍子」哈登（James Harden）季前鬧出賣我風波，據傳七六人原是他可能的落腳處，不過最終哈登被送去籃網，然而七六人雖然沒得如願得到哈登，但他們沒有打算放棄，今有美媒透露費城大軍已經在醞釀重磅交易，試圖盤來暴龍明星後衛羅利（Kyle Lowry）。

《TheRinger》記者歐康納（Kevin O'Connor）稍早撰文爆料，七六人雖然沒能在哈登爭奪戰中勝出，不過他們正在醞釀交易，希望能得到球隊最後的爭冠拼圖，「有消息人士透露，七六人仍舊醞釀大交易來增加他們的奪冠機會，現在他們非常關注的人就是羅利，這位暴龍控衛今年34歲，他老家就在費城，而且他與暴龍的合約在本季結束後也要到期。」

《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）先前曾指出，暴龍目前打算圍繞著西亞卡姆（Pascal Siakam）和范維利特（Fred VanVleet）重建，在爭冠有難度的情況下，還剩半年合約的老將羅利已經不在球隊未來的藍圖中。

羅利2017年以3年接近1億美元的天價約續留暴龍，2019年再簽下1年3100萬美元的延長合約，而這份合約將在今年休季期間到期，雖然羅利已經快要35歲，但本季迄今他上場25場比賽，場均仍能貢獻17.7分、6.4助攻和5.4籃板，而最近他因腳踝傷勢連3戰缺席。

羅利雖然已經不年輕，但他本季亮眼的表現和豐富的季後賽經驗，仍可以幫助爭冠球隊，若七六人能順利網羅這位明星後衛，不但能適時分攤恩比德（Joel Embiid）、B.西蒙斯（Ben Simmons）在場上的壓力，還能和T.哈里斯（Tobias Harris）一同在外線輸出，對於目前以20勝11負暫居東部龍頭的七六人來說，絕對是如虎添翼。

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