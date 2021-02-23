網球》費德爾的成就注定會被超越？喬科維奇教練這樣說

喬科維奇、費德爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）週日成功拿下第9座澳網冠軍，累積18座大滿貫冠軍，與並列最多的費德爾（Roger Federer）、納達爾 （Rafael Nadal）剩下2座差距，喬帥的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）日前也對三人的競逐戰發表看法。

喬科維奇在澳網9度封王後，個人大滿貫來到第18座、也慢慢追近費、納的20座，根據ATP官網指出，這是喬帥生涯距離史上最佳紀錄最近的一次。「競逐戰開始了，Novak很有自信。」伊凡尼塞維奇在賽後記者會上表示。

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除了去年的美網，納達爾與喬科維奇包辦了過去11場大滿貫賽中10座冠軍，因此對於最後誰能拿下最多大滿貫冠軍，伊凡尼塞維奇自然也看好這兩人。「Rafa一定會再拿下一座，當然我希望不是2座。他們（喬、納）的表現總是令人難以置信，每當你以為他們大勢已去時，就又能繳出更好的表現。年輕世代來勢洶洶，但他們總能在決賽有更好的發揮、我不知道他們的極限在哪裡。」

「我很期待Roger回來，」伊凡尼塞維奇表示，「如此一來法網與溫網會更有趣，這樣的競逐戰很有趣，很多年前我就說過了，Rafa與Novak總有一天會超越Roger，現在我還是如此認為。」

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