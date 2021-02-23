MLB》連年無緣季後賽感壓力 神鱒：每年都聽到這件事

天使看板球星楚奧特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕被譽為最強棒球選手的天使看板球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout），雖然年年展現高水準表現，但其實至今僅打過1次季後賽。他今日受訪時坦言對季後賽的事感到有壓力，也表示已經對連年被問到相關問題感到厭倦，認為唯一能夠改變的就是闖進季後賽。

29歲楚奧特至今獲選過3屆美聯MVP，也年年繳出高檔數據，但是自2011年上到大聯盟以後，只在2014年嘗過季後賽滋味，而且還慘遭皇家橫掃、3場都輸，天使也已連續六年無緣季後賽。關於季後賽問題，這名好手說：「這件事讓我備感壓力，我每年都會聽到這件事。」他也直言「唯一能夠改變現況的方式就是進入季後賽。」

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楚奧特也笑著表示已經厭倦聽到「嘿楚奧特，加入這個傢伙或那個傢伙能幫助你？會讓你進入季後賽？」不過楚奧特並不灰心，仍對今年球隊狀況表樂觀態度，表示關鍵點在於球隊裡的每個人都必須要有同一種態度，他說：「我正在嘗試叩關季後賽，我們都是。如果不是這種心態，那你就不該在這了。」他也表示今年球隊多了一些新面孔，做了改變。

楚奧特目前在大聯盟征戰10年，累積出賽1252場，打擊三圍.304/.418/.582，敲出302轟，798分打點和201個盜壘。

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