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MLB》天使重砲普侯斯要退休了？妻子IG發文洩端倪

2021/02/23 09:22

普侯斯將進入合約最後一年。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊41歲老將普侯斯（Albert Pujols）的妻子稍早在Instagram發文表示，今年賽季將會是丈夫生涯最後一年，不過隨後美國媒體透露，普侯斯其實還沒做出決定。

普侯斯生涯從紅雀隊起步，效力11年平均打擊率3成28、攻擊指數1.037，奠定一代強打地位，期間囊括新人王、3座MVP、6座銀棒獎、2度獲得金手套肯定，並於2006、2011年隨隊拿下世界大賽冠軍。

2011年冬天，普侯斯與天使隊簽下10年2.54億美元的合約，2018年達成3千安里程碑，去年則正式超越梅斯（Willie Mays），以662轟獨居生涯全壘打榜第5名，距離第4名的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）還有32轟。

不過普侯斯近年來受到年紀影響、衰退不少，2020年球季出賽39場、打擊率2成24、6轟、25分打點，攻擊指數掉到0.665，是生涯新低。

普侯斯的妻子Deidre稍早發文表示，今年將會是普侯斯生涯最後一個球季，「我有幸陪他走過23年的棒球生涯，現在要全新祝福他完成這趟旅程。他是我遇過最投入、最有紀律、最始終如一的選手。他愛這項運動、因為棒球遍體麟傷、為這項運動犧牲一切，就好像棒球是自己的小孩一樣。」

隨後天使隨隊記者艾達亞（Fabian Ardaya）表示，根據掌握的消息來源，普侯斯尚未下定決心，而Deidre的貼文也進行編輯做出澄清，表示這不是普侯斯官方的退休聲明，今年只是丈夫「合約的」最後一年。

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