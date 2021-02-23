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NBA》這次真的不是「買犯」 籃網快艇裁判報告還哈登清白

2021/02/23 09:28

雷納德（左）與哈登（右）。（資料照，今日美國。）

〔體育中心／綜合報導〕昨快艇強碰籃網，兩隊激戰到最末節，讀秒階段「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）切入面對哈登（James Harden）防守卻造成進攻犯規，快艇最終無緣逆轉，不過賽後哈登卻被批評他根本是直接往雷納德身上來「買犯」，不過今裁判報告出爐，昨天最後2分鐘裁判執法的過程中確定沒有任何誤判和漏吹，也還了哈登清白。

昨天快艇籃網之戰，兩隊激戰到末節最後11秒時，雷納德對位哈登發動進攻，切入突破時，雷納德的左手一擺，碰到哈登胸口，在時間僅剩8.1秒時被裁判吹了進攻犯規，而這一吹不但讓快艇失去球權更錯失追平的機會，最後他們被迫季出犯規戰術，讓哈登站上罰球線。此時比賽剩下7.3秒，哈登兩罰都進，而快艇最終也以4分差吞敗。

而賽後快艇球員、教練對於裁判這次吹判都頗有微詞，P.喬治（Paul George）嘲諷裁判受「假摔」左右，主帥泰倫魯（Tyronn Lue）也說：「他們稱之為一個犯規，我們也不能做什麼。我不是一個愛抱怨的人，有些人說是哈登出手在先.....但事實已定。」

不過今聯盟裁判報告出爐，裁判最後2分的吹罰沒有任何問題，證實哈登沒有故意要犯，也沒有提前防守犯規，就是一次非常漂亮的關鍵防守。

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