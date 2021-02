NBA》這次真的不是「買犯」 籃網快艇裁判報告還哈登清白

雷納德(左)與哈登(右)。(資料照,今日美國。)

〔體育中心/綜合報導〕昨快艇強碰籃網,兩隊激戰到最末節,讀秒階段「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)切入面對哈登(James Harden)防守卻造成進攻犯規,快艇最終無緣逆轉,不過賽後哈登卻被批評他根本是直接往雷納德身上來「買犯」,不過今裁判報告出爐,昨天最後2分鐘裁判執法的過程中確定沒有任何誤判和漏吹,也還了哈登清白。

昨天快艇籃網之戰,兩隊激戰到末節最後11秒時,雷納德對位哈登發動進攻,切入突破時,雷納德的左手一擺,碰到哈登胸口,在時間僅剩8.1秒時被裁判吹了進攻犯規,而這一吹不但讓快艇失去球權更錯失追平的機會,最後他們被迫季出犯規戰術,讓哈登站上罰球線。此時比賽剩下7.3秒,哈登兩罰都進,而快艇最終也以4分差吞敗。

而賽後快艇球員、教練對於裁判這次吹判都頗有微詞,P.喬治(Paul George)嘲諷裁判受「假摔」左右,主帥泰倫魯(Tyronn Lue)也說:「他們稱之為一個犯規,我們也不能做什麼。我不是一個愛抱怨的人,有些人說是哈登出手在先.....但事實已定。」

不過今聯盟裁判報告出爐,裁判最後2分的吹罰沒有任何問題,證實哈登沒有故意要犯,也沒有提前防守犯規,就是一次非常漂亮的關鍵防守。

Per the NBA’s last 2 minute report, this was deemed a correct call.



“Leonard (LAC) extends his off-arm into Harden's (BKN) front and dislodges him from his defensive position.” https://t.co/n7y4ab8mmN